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Сили РФ на Бєлгородщині та під Куп’янськом: ISW проаналізував дані Синєгубова

Політика 08:19   13.01.2024
Олена Нагорна
Сили РФ на Бєлгородщині та під Куп’янськом: ISW проаналізував дані Синєгубова

Російські та українські війська 12 січня продовжили позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

“Глава ХОВА Олег Синєгубов відповів на питання про ймовірне нещодавнє просування українських військ на 1,5 км на Куп’янському напрямку та заявив, що ці повідомлення, швидше за все, пов’язані з поверненням раніше втрачених позицій. ISW не побачив підтвердження нещодавнього просування України на Куп’янському напрямку”, — пишуть аналітики.

Також на брифінгу 12 січня Синєгубов заявив, що у Бєлгородській області немає концентрації російських сил, достатньої для наступальних дій у напрямку Харкова. 

“Російські військові, швидше за все, нині здатні проводити тільки дії тактичного рівня в Харківській області з Бєлгородської, що в кращому разі стане хитрощами для відволікання українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп’янському напрямку”, – вважають в ISW.

Угруповання військ РФ “Захід”, задіяне на Куп’янському напрямку, станом на січень виглядає відносно менш деградованим і краще відпочившим, ніж інші російські угруповання, і, отже, може краще вести наступальні дії, ніж війська в інших частинах України, також пишуть аналітики. 

“Залишається незрозумілим, чи зможе УВ “Захід” проводити великомасштабні наступальні операції для досягнення значних в оперативному відношенні результатів у такий спосіб, який був би значно ефективнішим, ніж дезорганізовані та дорогі російські наступальні операції в районі Авдіївки з жовтня 2023 року. Опис угруповання, даний відомим російським мілблогером, передбачає, що війська РФ можуть зіткнутися з аналогічними труднощами під час можливого збільшення зусиль із захоплення Куп’янська”, – прогнозують в ISW.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські та українські війська 12 січня продовжили позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).".