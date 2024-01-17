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Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове копы искали подростка

Общество 14:00   17.01.2024
Виктория Яковенко
Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове копы искали подростка

Около 23:30 15 января мать 16-летней девочки сообщила правоохранителям, что после ссоры дочь ушла из дома и не взяла свой телефон.

Подруга девушки рассказала, что пропавшая находится у знакомого, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители проверили места вероятного пребывания ребенка, опросили друзей и знакомых, промониторили ее аккаунты в соцсетях и установили личность ее парня и его данные.

«Посредством использования оперативно-технических средств полицейские определили местонахождение девушки и немедленно прибыли по указанному адресу. По словам несовершеннолетней, причиной побега стала ссора с родителями», — отметили в полиции.

Правоохранители провели с семьей разъяснительную работу и составили протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию) КУпАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:30 15 января мать 16-летней девочки сообщила правоохранителям, что после ссоры дочь ушла из дома и не взяла свой телефон.".