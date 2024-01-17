Посварилася з батьками й пішла з дому: у Харкові копи шукали підлітка

Близько 23:30 15 січня мати 16-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що після сварки донька пішла з дому та не взяла свій телефон.

Подруга дівчини розповіла, що зникла знаходиться у знайомого, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці перевірили місця ймовірного перебування дитини, опитували друзів та знайомих, промоніторили акаунти у соцмережах та встановили особу її хлопця та його дані.

«За допомогою використання оперативно-технічних засобів поліцейські визначили місце перебування дівчини та негайно прибули за вказаною адресою. Зі слів неповнолітньої, причиною втечі стала сварка з батьками», – зазначили у поліції.

Правоохоронці провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) КУпАП.