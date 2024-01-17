Посварилася з батьками й пішла з дому: у Харкові копи шукали підлітка
Близько 23:30 15 січня мати 16-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що після сварки донька пішла з дому та не взяла свій телефон.
Подруга дівчини розповіла, що зникла знаходиться у знайомого, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці перевірили місця ймовірного перебування дитини, опитували друзів та знайомих, промоніторили акаунти у соцмережах та встановили особу її хлопця та його дані.
«За допомогою використання оперативно-технічних засобів поліцейські визначили місце перебування дівчини та негайно прибули за вказаною адресою. Зі слів неповнолітньої, причиною втечі стала сварка з батьками», – зазначили у поліції.
Правоохоронці провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:30 15 січня мати 16-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що після сварки донька пішла з дому та не взяла свій телефон.".