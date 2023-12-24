17-річну дівчинку з ТРЦ у Харкові забирала поліція
Увечері 23 грудня мати 17-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що після сварки донька пішла з дому та разом зі своїм хлопцем поїхала до кінотеатру в один із ТРЦ. На телефонні дзвінки підлітки не відповідали.
Поліцейські знайшли дівчинку в торговому центрі, по якому вона гуляла з друзями, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Підлітка доправили додому та передали батькам.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: девочка, подросток, поліція, пропала, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 14:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 23 грудня мати 17-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що після сварки донька пішла з дому та разом зі своїм хлопцем поїхала до кінотеатру в один із ТРЦ. На телефонні дзвінки підлітки не відповідали.".