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17-річну дівчинку з ТРЦ у Харкові забирала поліція

Суспільство 14:20   24.12.2023
Олена Нагорна
17-річну дівчинку з ТРЦ у Харкові забирала поліція

Увечері 23 грудня мати 17-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що після сварки донька пішла з дому та разом зі своїм хлопцем поїхала до кінотеатру в один із ТРЦ. На телефонні дзвінки підлітки не відповідали.

Поліцейські знайшли дівчинку в торговому центрі, по якому вона гуляла з друзями, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Підлітка доправили додому та передали батькам.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 14:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 23 грудня мати 17-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що після сварки донька пішла з дому та разом зі своїм хлопцем поїхала до кінотеатру в один із ТРЦ. На телефонні дзвінки підлітки не відповідали.".