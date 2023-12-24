17-річну дівчинку з ТРЦ у Харкові забирала поліція

Увечері 23 грудня мати 17-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що після сварки донька пішла з дому та разом зі своїм хлопцем поїхала до кінотеатру в один із ТРЦ. На телефонні дзвінки підлітки не відповідали.

Поліцейські знайшли дівчинку в торговому центрі, по якому вона гуляла з друзями, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Підлітка доправили додому та передали батькам.