Посварилася з батьками й пішла з дому: у Харкові шукали 12-річну дівчинку

17 грудня у Харкові підліток після сварки з батьками пішла з дому і не повернулася.

До правоохоронців звернулася мати зниклої 12-річної дівчинки. Жінка намагалася самостійно знайти дитину, однак спроби виявилися марними, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці перевірили прилеглу територію біля будинку зниклої та опитали людей. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчинку в під’їзді одного з будинків.

За вказаною адресою поліцейські знайшли підлітка. Дівчинка пояснила, що причиною втечі з дому стали сварки з батьками. Поки тривали пошуки, вона знаходилася у знайомих.

Дитину правоохоронці повернули додому, а з родиною провели роз’яснювальну роботу.