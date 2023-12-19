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Посварилася з батьками й пішла з дому: у Харкові шукали 12-річну дівчинку

Суспільство 13:53   19.12.2023
Вікторія Яковенко
Посварилася з батьками й пішла з дому: у Харкові шукали 12-річну дівчинку Фото: ГУНП в Харківській області

17 грудня у Харкові підліток після сварки з батьками пішла з дому і не повернулася.

До правоохоронців звернулася мати зниклої 12-річної дівчинки. Жінка намагалася самостійно знайти дитину, однак спроби виявилися марними, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці перевірили прилеглу територію біля будинку зниклої та опитали людей. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчинку в під’їзді одного з будинків.

За вказаною адресою поліцейські знайшли підлітка. Дівчинка пояснила, що причиною втечі з дому стали сварки з батьками. Поки тривали пошуки, вона знаходилася у знайомих.

Дитину правоохоронці повернули додому, а з родиною провели роз’яснювальну роботу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 13:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 грудня у Харкові підліток після сварки з батьками пішла з дому і не повернулася.".