Посварилася з батьками й пішла з дому: у Харкові шукали 12-річну дівчинку
Фото: ГУНП в Харківській області
17 грудня у Харкові підліток після сварки з батьками пішла з дому і не повернулася.
До правоохоронців звернулася мати зниклої 12-річної дівчинки. Жінка намагалася самостійно знайти дитину, однак спроби виявилися марними, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці перевірили прилеглу територію біля будинку зниклої та опитали людей. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчинку в під’їзді одного з будинків.
За вказаною адресою поліцейські знайшли підлітка. Дівчинка пояснила, що причиною втечі з дому стали сварки з батьками. Поки тривали пошуки, вона знаходилася у знайомих.
Дитину правоохоронці повернули додому, а з родиною провели роз’яснювальну роботу.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 грудня у Харкові підліток після сварки з батьками пішла з дому і не повернулася.".