Пішла на вокзал і не повернулася: поліція вночі шукала в Харкові 16-річну

Підлітка шукали в Харкові поліціянти посеред комендантської години. Дівчина пішла зустрічати подругу на вокзал, опівночі батько зателефонував до поліції.

“Повідомлення про зникнення 16-річної дівчини надійшло до чергової частини відділення поліції № 3 ХРУП № 1 18 грудня близько 00:20. 42-річний батько повідомив, що о 18:00 донька пішла проводжати подругу на вокзал та не повернулась, на дзвінки не відповідає”, — поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Поліціянти ювенальної превенції розшукали зниклу протягом години. Як виявилося, вона посеред комендантської години в темряві гуляла парком. Дівчина сказала правоохоронцям, що не помітила, як пролетів час. А з батьками зв’язатися не змогла через те, що в неї сів мобільний.

“З усіма учасниками події проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому”, — зазначили в ГУНП.