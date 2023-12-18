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Пішла на вокзал і не повернулася: поліція вночі шукала в Харкові 16-річну

Події 10:19   18.12.2023
Оксана Горун
Пішла на вокзал і не повернулася: поліція вночі шукала в Харкові 16-річну

Підлітка шукали в Харкові поліціянти посеред комендантської години. Дівчина пішла зустрічати подругу на вокзал, опівночі батько зателефонував до поліції.

“Повідомлення про зникнення 16-річної дівчини надійшло до чергової частини відділення поліції № 3 ХРУП № 1 18 грудня близько 00:20. 42-річний батько повідомив, що о 18:00 донька пішла проводжати подругу на вокзал та не повернулась, на дзвінки не відповідає”, — поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Поліціянти ювенальної превенції розшукали зниклу протягом години. Як виявилося, вона посеред комендантської години в темряві гуляла парком. Дівчина сказала правоохоронцям, що не помітила, як пролетів час. А з батьками зв’язатися не змогла через те, що в неї сів мобільний.

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“З усіма учасниками події проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому”, — зазначили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 10:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підлітка шукали в Харкові поліціянти посеред комендантської години. Дівчина пішла зустрічати подругу на вокзал, опівночі батько зателефонував до поліції".