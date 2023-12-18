Live
  • Пн 18.12.2023
    • Kharkiv
  •   +1°С
  • USD 37.02
  • EUR 40.51

Ушла на вокзал и не вернулась: полиция ночью искала в Харькове 16-летнюю

Происшествия 10:19   18.12.2023
Оксана Горун
Ушла на вокзал и не вернулась: полиция ночью искала в Харькове 16-летнюю

Подростка искали в Харькове полицейские посреди комендантского часа. Девушка ушла встречать подругу на вокзал, в полночь отец позвонил в полицию.

«Сообщение об исчезновении 16-летней девушки поступило в дежурную часть отделения полиции №3 ХРУП №1 18 декабря около 00:20. 42-летний отец сообщил, что в 18:00 дочь пошла провожать подругу на вокзал и не вернулась, на звонки не отвечает», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские ювенальной превенции разыскали «пропажу» в течение часа. Как оказалось, она посреди комендантского часа в темноте гуляла в парке. Девушка сказала правоохранителям, что не заметила, как пролетело время. А с родителями связаться не смогла из-за того, что у нее сел мобильный.

Читайте также: Сбежала из дома после ссоры с отцом: в Харькове несколько часов искали девочку

«Со всеми участниками события проведена профилактическая беседа по недопущению подобных случаев в будущем», — отметили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Оккупанты получили новый дедлайн для захвата Купянска — военный обозреватель
Оккупанты получили новый дедлайн для захвата Купянска — военный обозреватель
18.12.2023, 09:06
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
17.12.2023, 12:50
Где на Харьковщине купить дешевую елку
Где на Харьковщине купить дешевую елку
17.12.2023, 18:52
Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности
Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности
18.12.2023, 07:57
Главные новости Харькова 18.12: броневики для ГУР, подрыв, бои под Купянском
Главные новости Харькова 18.12: броневики для ГУР, подрыв, бои под Купянском
18.12.2023, 10:09
Затопило мост: на Харьковщине непогода отрезала село от цивилизации
Затопило мост: на Харьковщине непогода отрезала село от цивилизации
18.12.2023, 10:53

Новости по теме:

16:36
Ушла в 4 утра из дома. В Харьковской области разыскивают 17-летнюю девушку
19:18
Будут судить копа, который под Харьковом сбил насмерть 15-летнюю девушку
18:29
Убежала к парню. В Харькове полиция за сутки разыскала 15-летнюю девушку
22:39
Парень, жестоко убивший девушку на Холодной Горе в Харькове, отсидит 15 лет
16:20
Групповое изнасилование оккупантами девушки на Харьковщине: дело отдали в суд

Вы читали новость: «Ушла на вокзал и не вернулась: полиция ночью искала в Харькове 16-летнюю»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 10:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подростка искали в Харькове полицейские посреди комендантского часа. Девушка ушла встречать подругу на вокзал, в полночь отец позвонил в полицию.".