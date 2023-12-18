Ушла на вокзал и не вернулась: полиция ночью искала в Харькове 16-летнюю

Подростка искали в Харькове полицейские посреди комендантского часа. Девушка ушла встречать подругу на вокзал, в полночь отец позвонил в полицию.

«Сообщение об исчезновении 16-летней девушки поступило в дежурную часть отделения полиции №3 ХРУП №1 18 декабря около 00:20. 42-летний отец сообщил, что в 18:00 дочь пошла провожать подругу на вокзал и не вернулась, на звонки не отвечает», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские ювенальной превенции разыскали «пропажу» в течение часа. Как оказалось, она посреди комендантского часа в темноте гуляла в парке. Девушка сказала правоохранителям, что не заметила, как пролетело время. А с родителями связаться не смогла из-за того, что у нее сел мобильный.

«Со всеми участниками события проведена профилактическая беседа по недопущению подобных случаев в будущем», — отметили в ГУНП.