Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове искали 12-летнюю девочку

17 декабря в Харькове подросток после ссоры с родителями ушла из дома и не вернулась.

К правоохранителям обратилась мать пропавшей 12-летней девочки. Женщина попыталась самостоятельно найти ребенка, однако попытки оказались напрасными, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители проверили ближайшую территорию у дома пропавшей и опросили людей. Один из свидетелей сообщил, что видел похожую девочку в подъезде одного из домов.

По указанному адресу полицейские нашли подростка. Девочка объяснила, что причиной побега из дома стали ссоры с родителями. Пока шли поиски, она находилась у знакомых.

Ребёнка правоохранители вернули домой, а с семьей провели разъяснительную работу.