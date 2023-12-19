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Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове искали 12-летнюю девочку

Общество 13:53   19.12.2023
Виктория Яковенко
Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове искали 12-летнюю девочку Фото: ГУНП в Харьковской области

17 декабря в Харькове подросток после ссоры с родителями ушла из дома и не вернулась.

К правоохранителям обратилась мать пропавшей 12-летней девочки. Женщина попыталась самостоятельно найти ребенка, однако попытки оказались напрасными, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители проверили ближайшую территорию у дома пропавшей и опросили людей. Один из свидетелей сообщил, что видел похожую девочку в подъезде одного из домов.

По указанному адресу полицейские нашли подростка. Девочка объяснила, что причиной побега из дома стали ссоры с родителями. Пока шли поиски, она находилась у знакомых.

Ребёнка правоохранители вернули домой, а с семьей провели разъяснительную работу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 13:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 декабря в Харькове подросток после ссоры с родителями ушла из дома и не вернулась.".