Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове искали 12-летнюю девочку
Фото: ГУНП в Харьковской области
17 декабря в Харькове подросток после ссоры с родителями ушла из дома и не вернулась.
К правоохранителям обратилась мать пропавшей 12-летней девочки. Женщина попыталась самостоятельно найти ребенка, однако попытки оказались напрасными, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители проверили ближайшую территорию у дома пропавшей и опросили людей. Один из свидетелей сообщил, что видел похожую девочку в подъезде одного из домов.
По указанному адресу полицейские нашли подростка. Девочка объяснила, что причиной побега из дома стали ссоры с родителями. Пока шли поиски, она находилась у знакомых.
Ребёнка правоохранители вернули домой, а с семьей провели разъяснительную работу.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 декабря в Харькове подросток после ссоры с родителями ушла из дома и не вернулась.".