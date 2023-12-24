17-летнюю девочку из ТРЦ в Харькове забирала полиция
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Вечером 23 декабря мать 17-летней девочки сообщила правоохранителям, что после ссоры дочь ушла из дома и вместе со своим парнем поехала в кинотеатр в один из ТРЦ. На телефонные звонки подростки не отвечали.
Полицейские нашли девочку в торговом центре, по которому она гуляла с друзьями, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Подростка доставили домой и передали родителям.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: девочка, подросток, полиция, пропала, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 14:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 23 декабря мать 17-летней девочки сообщила правоохранителям, что после ссоры дочь ушла из дома и вместе со своим парнем поехала в кинотеатр в один из ТРЦ. На телефонные звонки подростки не отвечали.".