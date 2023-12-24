17-летнюю девочку из ТРЦ в Харькове забирала полиция

Вечером 23 декабря мать 17-летней девочки сообщила правоохранителям, что после ссоры дочь ушла из дома и вместе со своим парнем поехала в кинотеатр в один из ТРЦ. На телефонные звонки подростки не отвечали.

Полицейские нашли девочку в торговом центре, по которому она гуляла с друзьями, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Подростка доставили домой и передали родителям.