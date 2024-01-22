День Соборности в Харькове — с рушником единения и флагом от Залужного (видео)
Фото: Facebook Леонида Логвиненко
День Соборности Украины отметили в Харькове. По случаю 105-й годовщины со дня провозглашения Акта об объединении Украинской и Западноукраинской народных республик перед поврежденным ракетными ударами зданием ХОВА активисты развернули рушник единения и флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом сообщила в Facebook депутат облсовета Галина Куц.
Видео, фото: Галина Куц
Фото: «ЕС Харьков» в Telegram
Напомним, 22 января – День Соборности Украины. В 1863 году в этот день началось Январское восстание народов бывшей Речи Посполитой против российских захватчиков. В 1918-м IV Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила независимость Украинской народной республики. В 1919-м провозглашен «Акт злуки» УНР и ЗУНР.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 20:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "День Соборности Украины отметили в Харькове.".