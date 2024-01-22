День Соборности в Харькове — с рушником единения и флагом от Залужного (видео)

День Соборности Украины отметили в Харькове. По случаю 105-й годовщины со дня провозглашения Акта об объединении Украинской и Западноукраинской народных республик перед поврежденным ракетными ударами зданием ХОВА активисты развернули рушник единения и флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщила в Facebook депутат облсовета Галина Куц.



Видео, фото: Галина Куц



Фото: «ЕС Харьков» в Telegram

Напомним, 22 января – День Соборности Украины. В 1863 году в этот день началось Январское восстание народов бывшей Речи Посполитой против российских захватчиков. В 1918-м IV Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила независимость Украинской народной республики. В 1919-м провозглашен «Акт злуки» УНР и ЗУНР.