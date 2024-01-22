День Соборності в Харкові – з рушником єднання і прапором від Залужного (фото)
Фото: фейсбук Леоніда Логвиненка
День Соборності України відзначили в Харкові. З нагоди 105-ї річниці з дня проголошення Акту про об’єднання Української та Західноукраїнської народних республік перед пошкодженою ракетними ударами будівлею ХОВА активісти розгорнули рушник єднання та прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомила у фейсбуці депутатка облради Галина Куц.
Відео, фото: Галина Куц
Фото: “ЄС Харків” у телеграмі
Нагадаємо, 22 січня – День Соборності України. У 1863 році в цей день розпочалося Січневе повстання народів колишньої Речі Посполитої проти російських загарбників. У 1918-му IV Універсалом Українська Центральна Рада проголосила незалежність Української народної республіки. У 1919-му проголошено «Акт злуки» УНР та ЗУНР.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 20:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "День Соборності України відзначили в Харкові".