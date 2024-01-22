День Соборності в Харкові – з рушником єднання і прапором від Залужного (фото)

День Соборності України відзначили в Харкові. З нагоди 105-ї річниці з дня проголошення Акту про об’єднання Української та Західноукраїнської народних республік перед пошкодженою ракетними ударами будівлею ХОВА активісти розгорнули рушник єднання та прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомила у фейсбуці депутатка облради Галина Куц.



Відео, фото: Галина Куц



Фото: “ЄС Харків” у телеграмі

Нагадаємо, 22 січня – День Соборності України. У 1863 році в цей день розпочалося Січневе повстання народів колишньої Речі Посполитої проти російських загарбників. У 1918-му IV Універсалом Українська Центральна Рада проголосила незалежність Української народної республіки. У 1919-му проголошено «Акт злуки» УНР та ЗУНР.