Итоги обстрелов Харьковской области за сутки: данные Синегубова

Кроме ракетного удара по Харькову, в течение суток армия РФ била ракетами по Балаклее и обстреляла не менее 20 населенных пунктов Харьковской области.

«Около 03:40 враг обстрелял г. Балаклея. Повреждено учебное заведение – двухэтажное здание частично разрушено, административное здание и два жилых дома. Травмы получили два человека: 88-летний мужчина и 78-летняя женщина, их состояние среднее», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Погибший из-за российского удара из САУ «Пион» есть в Купянске. Обстрел был в 16:00 22 января. Один из снарядов ударил рядом с автомобилем — водитель сгорел заживо. Его возраст и личность еще устанавливают. Второй снаряд упал возле двухэтажного жилого дома. Получил ранения 66-летний мужчина.

«В 14:30 враг нанес удар по с. Григоровка Купянского района. Тип вооружения – КАБ. Повреждены 32 дома и учебное заведение», — дополнил Синегубов.

Коме того, оккупанты утром 22 января били по Волчанску, а ночью 23-го — по Вильче. Повреждены частные дома, обошлось без пострадавших.

Также под обстрелами были: Уды и Ивашки Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района. Авиаудары пришлись по Гранову Харьковского района; Григоровке, Песчаному Купянского района.

Напомним, по Харькову российские оккупанты 23 января ударили дважды — около 4:00 и 7:13. Есть существенные разрушения, люди оказались под завалами. По последним данным, три человека погибли и 42 ранены.