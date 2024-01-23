Підсумки обстрілів Харківської області за добу: дані Синєгубова
Окрім ракетного удару по Харкову, протягом доби армія РФ била ракетами по Балаклії та обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківської області.
“Близько 03:40 ворог обстріляв м. Балаклія. Пошкоджено навчальний заклад – двоповерхова будівля частково зруйнована, адміністративна будівля та два житлових будинки. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка, їхній стан середній”, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Чоловік загинув через російський удар з САУ “Піон” у Куп’янську. Обстріл був о 16:00 22 січня. Один зі снарядів ударив поряд з автомобілем — водій згорів живцем. Його вік та особистість ще встановлюють. Другий снаряд упав біля двоповерхового житлового будинку. Зазнав поранення 66-річний чоловік.
“О 14:30 ворог завдав удару по с. Григорівка Куп’янського району. Тип озброєння – КАБ. Пошкоджено 32 будинки та навчальний заклад”, – доповнив Синєгубов.
Крім того, окупанти вранці 22 січня били по Вовчанську, а вночі 23-го – по Вільчі. Пошкоджені приватні будинки, обійшлося без постраждалих.
Також під обстрілами були: Уди та Івашки Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району. Авіаудари припали по Гранову Харківського району; Григорівці, Піщаному Куп’янського району.
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Нагадаємо, по Харкову російські окупанти 23 січня вдарили двічі – близько 4:00 та 7:13. Є суттєві руйнування, люди опинилися під завалами. За останніми даними, троє людей загинули та 42 поранені.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 11:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що " Окрім ракетного удару по Харкову, протягом доби армія РФ била ракетами по Балаклії та обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківської області".