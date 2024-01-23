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Підсумки обстрілів Харківської області за добу: дані Синєгубова

Події 11:33   23.01.2024
Оксана Горун
Підсумки обстрілів Харківської області за добу: дані Синєгубова

 Окрім ракетного удару по Харкову, протягом доби армія РФ била ракетами по Балаклії та обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківської області.

“Близько 03:40 ворог обстріляв м. Балаклія. Пошкоджено навчальний заклад – двоповерхова будівля частково зруйнована, адміністративна будівля та два житлових будинки. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка, їхній стан середній”, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Чоловік загинув через російський удар з САУ “Піон” у Куп’янську. Обстріл був о 16:00 22 січня. Один зі снарядів ударив поряд з автомобілем — водій згорів живцем. Його вік та особистість ще встановлюють. Другий снаряд упав біля двоповерхового житлового будинку. Зазнав поранення 66-річний чоловік.

“О 14:30 ворог завдав удару по с. Григорівка Куп’янського району. Тип озброєння – КАБ. Пошкоджено 32 будинки та навчальний заклад”, – доповнив Синєгубов.

Крім того, окупанти вранці 22 січня били по Вовчанську, а вночі 23-го – по Вільчі. Пошкоджені приватні будинки, обійшлося без постраждалих.

Також під обстрілами були: Уди та Івашки Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району. Авіаудари припали по Гранову Харківського району; Григорівці, Піщаному Куп’янського району.

Читайте також: Головні новини Харкова 23.01: під завалами залишаються люди, троє загиблих

Нагадаємо, по Харкову російські окупанти 23 січня вдарили двічі – близько 4:00 та 7:13. Є суттєві руйнування, люди опинилися під завалами. За останніми даними, троє людей загинули та 42 поранені.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що " Окрім ракетного удару по Харкову, протягом доби армія РФ била ракетами по Балаклії та обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківської області".