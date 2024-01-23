Удар по Харькову: поврежден частный дом — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове «прилет» пришелся по гражданской инфраструктуре.

«Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Имеются повреждения частного дома. Осмотр мест профильными службами продолжается. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал Синегубов.

Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове около четырех часов утра. Власти подтвердили, что город — под атакой. А местные жители в соцсетях сообщили о зареве в небе. Позже мэр города Игорь Терехов проинформировал, что удар пришелся по району жилой и гражданской застройки.