Удар по Харькову: поврежден частный дом — Синегубов
Фото: ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове «прилет» пришелся по гражданской инфраструктуре.
«Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Имеются повреждения частного дома. Осмотр мест профильными службами продолжается. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал Синегубов.
Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове около четырех часов утра. Власти подтвердили, что город — под атакой. А местные жители в соцсетях сообщили о зареве в небе. Позже мэр города Игорь Терехов проинформировал, что удар пришелся по району жилой и гражданской застройки.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 04:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове «прилет» пришелся по гражданской инфраструктуре".