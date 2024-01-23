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Удар по Харкову: пошкоджений будинок – Синєгубов

Події 04:53   23.01.2024
Оксана Горун
Удар по Харкову: пошкоджений будинок – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові “приліт” припав по цивільній інфраструктурі.

“Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько четвертої години ранку. Влада підтвердила, що місто – під атакою. А місцеві жителі у соцмережах повідомили про заграву в небі. Пізніше мер міста Ігор Терехов поінформував, що удар припав по району житлової та цивільної забудови.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 04:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові “приліт” припав по цивільній інфраструктурі".