Удар по Харкову: пошкоджений будинок – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові “приліт” припав по цивільній інфраструктурі.
“Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов.
Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько четвертої години ранку. Влада підтвердила, що місто – під атакою. А місцеві жителі у соцмережах повідомили про заграву в небі. Пізніше мер міста Ігор Терехов поінформував, що удар припав по району житлової та цивільної забудови.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 04:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові “приліт” припав по цивільній інфраструктурі".