Удар по Харкову: пошкоджений будинок – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові “приліт” припав по цивільній інфраструктурі.

“Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько четвертої години ранку. Влада підтвердила, що місто – під атакою. А місцеві жителі у соцмережах повідомили про заграву в небі. Пізніше мер міста Ігор Терехов поінформував, що удар припав по району житлової та цивільної забудови.