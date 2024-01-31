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Выстрелы в лесах будут слышны сегодня в громаде на Харьковщине

Общество 10:34   31.01.2024
Оксана Горун
Выстрелы в лесах будут слышны сегодня в громаде на Харьковщине

Жителей Первомайской громады на Харьковщине призвали сохранять спокойствие: на ее территории будут отстреливать лисиц.

«Сегодня на территории нашей громады снова осуществляется отстрел красной лисы вокруг села Сиваш. Это связано со случаями заболевания бешенством домашних и диких животных. Поэтому, если услышите выстрелы – не пугайтесь, это наши охотники», — написал мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Напомним, в 2023 году на Харьковщине зафиксировали 117 вспышек бешенства животных. Около 70% — на деоккупированных территориях и в зонах, где шли бои. В ХОВА пояснили: такая ситуация связана с невозможностью проведения пероральной вакцинации диких плотоядных животных. В минувшем году в части лесхозов области вакцинацию провели. Более 287 тысяч доз вакцины разместили в лесах Красноградского, Лозовского и частично Харьковского и Богодуховского районов. Однако периодически все же приходится прибегать к отстрелам.

Читайте также: Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 10:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Первомайской громады на Харьковщине призвали сохранять спокойствие: на ее территории будут отстреливать лисиц".