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Постріли в лісах будуть лунати сьогодні в громаді на Харківщині

Суспільство 10:34   31.01.2024
Оксана Горун
Постріли в лісах будуть лунати сьогодні в громаді на Харківщині

Жителів Первомайської громади на Харківщині закликали зберігати спокій: на її території відстрілюватимуть лисиць.

“Сьогодні на території нашої громади, знову здійснюється відстріл червоної лисиці навколо села Сиваш. Це пов’язано з випадками захворювання на сказ домашніх та диких тварин. Тому, якщо почуєте постріли – не лякайтесь, це наші мисливці”, – написав мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Нагадаємо, у 2023 році на Харківщині зафіксували 117 спалахів сказу тварин. Близько 70% — на деокупованих територіях та у зонах, де точилися бої. У ХОВА пояснили: така ситуація пов’язана з неможливістю проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин. Минулого року в низці лісгоспів області вакцинацію провели. Понад 287 тисяч доз вакцини розмістили в лісах Красноградського, Лозівського та частково Харківського та Богодухівського районів. Однак періодично все ж таки доводиться вдаватися до відстрілів.

Читайте також:  Ухвалено рішення відстрілювати лисиць по всій Харківщині: причини

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 10:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Первомайської громади на Харківщині закликали зберігати спокій: на її території відстрілюватимуть лисиць".