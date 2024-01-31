Постріли в лісах будуть лунати сьогодні в громаді на Харківщині
Жителів Первомайської громади на Харківщині закликали зберігати спокій: на її території відстрілюватимуть лисиць.
“Сьогодні на території нашої громади, знову здійснюється відстріл червоної лисиці навколо села Сиваш. Це пов’язано з випадками захворювання на сказ домашніх та диких тварин. Тому, якщо почуєте постріли – не лякайтесь, це наші мисливці”, – написав мер Первомайського Микола Бакшеєв.
Нагадаємо, у 2023 році на Харківщині зафіксували 117 спалахів сказу тварин. Близько 70% — на деокупованих територіях та у зонах, де точилися бої. У ХОВА пояснили: така ситуація пов’язана з неможливістю проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин. Минулого року в низці лісгоспів області вакцинацію провели. Понад 287 тисяч доз вакцини розмістили в лісах Красноградського, Лозівського та частково Харківського та Богодухівського районів. Однак періодично все ж таки доводиться вдаватися до відстрілів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, бешенство, лисицы, новини Харкова, отстрел, Первомайский;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Первомайської громади на Харківщині закликали зберігати спокій: на її території відстрілюватимуть лисиць".