Около 1 млн грн заработал 18-летний житель Харьковщины, «торгуя воздухом»
Предприимчивый житель села Лиман в Змиевской громаде Харьковщины создал два сайта в интернете, через которых «продавал» несуществующий товар. Обманул так не менее сотни покупателей.
«Покупателям он предлагал перевести деньги на банковские карты в виде предоплаты или полной платы за товар. После поступления средств объявление удалялось, товар заказчику не отсылался, а аккаунты блокировались», — описали нехитрую схему в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Торговля шла через сайты http:la-la.top и http:elen. К моменту, когда подозреваемого нашли, он успел нанести доверчивым гражданам ущерб порядка 1 млн грн.
«Следователи установили причастность фигуранта к более чем 100 фактам преступлений», — отметили в полиции.
А попался парень благодаря одному из покупателей, который не смирился с потерей своих 1700 гривен.
«В августе в полицию во Львовской области обратился мужчина и сообщил, что его обманули. Он рассказал, что неизвестный путем обмана под предлогом продажи товара в интернете завладел его деньгами в сумме 1700 гривен, которые заявитель лично перечислил на банковскую карточку продавца», — пояснили в ГУНП в Харьковской области.
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Далее львовские следователи по номеру мобильного определили, что мужчина находится в Харьковской области и связались с коллегами на месте.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с отделом полиции № 2 Чугуевского РУП и использованием возможностей Управления уголовного анализа и силовой поддержки Полка полиции особого назначения разоблачили мужчину, причастного к мошенничеству. Им оказался 18-летний житель села Лиман», — сообщили в отделе коммуникации.
30 января к «продавцу воздуха» пришли полицейские. У него дома провели обыски и обнаружили стартовые пакеты, мобильные терминалы, платежные карты, а также технику и деньги. Уголовное производство открыли по статье «мошенничество».
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 16:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприимчивый житель села Лиман в Змиевской громаде Харьковщины создал два сайта в интернете, через которых «продавал» несуществующий товар. Обманул так не менее сотни покупателей".