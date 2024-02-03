Близько 1 млн грн заробив 18-річний мешканець Харківщини, “торгуючи повітрям”
Заповзятливий мешканець села Лиман у Зміївській громаді Харківщини створив два сайти в інтернеті, через які “продав” неіснуючий товар. Обдурив не менше сотні покупців.
“Покупцям він пропонував переказати гроші на банківські картки у вигляді передоплати або повної плати за товар. Після надходження коштів оголошення видалялось, товар замовнику не відсилався, а акаунти блокувались”, – описали нехитру схему у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Торгівля йшла через сайти http:la-la.top та http:elen. На момент, коли підозрюваного знайшли, він встиг завдати довірливим громадянам збитків близько 1 млн грн.
“Слідчі встановили причетність фігуранта до більш як 100 фактів злочинів”, – зазначили в поліції.
А попався хлопець завдяки одному з покупців, який не змирився із втратою своїх 1700 гривень.
“У серпні до поліції у Львівській області звернувся чоловік та повідомив, що його ошукали. Він розповів, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу товару в інтернеті заволоділа його грошима у сумі 1700 гривень, які заявник особисто перерахував на банківську картку продавця”, – пояснили в ГУНП у Харківській області.
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Далі львівські слідчі за номером мобільного визначили, що чоловік перебуває в Харківській області та зв’язалися з колегами на місці.
“У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з відділом поліції № 2 Чугуївського РУП та використанням можливостей Управління кримінального аналізу та силової підтримки Полку поліції особливого призначення викрили чоловіка, причетного до скоєння шахрайства. Ним виявився 18-річний житель села Лиман”, – повідомили у відділі комунікації.
30 січня до “продавця повітря” прийшли поліціянти. У нього вдома провели обшуки та виявили стартові пакети, мобільні термінали, платіжні картки, а також техніку та гроші. Кримінальне провадження відкрили за статтею “шахрайство”.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 16:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заповзятливий мешканець села Лиман у Зміївській громаді Харківщини створив два сайти в інтернеті, через які “продав” неіснуючий товар. Обдурив не менше сотні покупців".