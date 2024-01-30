Збирала на ремонт будинку. На 90 тис грн надурила жінка мешканців Харкова

Для нібито збору коштів на ремонт постраждалого через обстріл будинку 39-річна жінка виманила у громадян 87 тисяч гривень, повідомили в Нацполіції.

39-річна жінка збирала гроші з мешканців будинку, який був пошкоджений внаслідок обстрілів РФ і потребував ремонту. Отримавши гроші на банківську картку, зловмисниця витрачала їх на власний розсуд.

30 січня правоохоронці обшукали її проживання квартиру та вилучили мобільні термінали, платіжні картки, комп’ютерну техніку, записи стосовно збору грошей.

Того ж дня жінці повідомили про підозру у скоєнні 10 кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Наразі поліціянти перевіряють причетність підозрюваної до близько 30 фактів шахрайств.