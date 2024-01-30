Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Збирала на ремонт будинку. На 90 тис грн надурила жінка мешканців Харкова

Події 17:53   30.01.2024
Оксана Якушко
Збирала на ремонт будинку. На 90 тис грн надурила жінка мешканців Харкова

Для нібито збору коштів на ремонт постраждалого через обстріл будинку 39-річна жінка виманила у громадян 87 тисяч гривень, повідомили в Нацполіції.

39-річна жінка збирала гроші з мешканців будинку, який був пошкоджений внаслідок обстрілів РФ і потребував ремонту. Отримавши гроші на банківську картку, зловмисниця витрачала їх на власний розсуд.

30 січня правоохоронці обшукали її проживання квартиру та вилучили мобільні термінали, платіжні картки, комп’ютерну техніку, записи стосовно збору грошей.

Того ж дня жінці повідомили про підозру у скоєнні 10 кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Наразі поліціянти перевіряють причетність підозрюваної до близько 30 фактів шахрайств.

Читайте також: Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова: “шахеди” та бої за Табаївку, серія вибухів за містом
Головні новини Харкова: “шахеди” та бої за Табаївку, серія вибухів за містом
30.01.2024, 18:31
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов
Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов
30.01.2024, 18:22
Завтра тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові
Завтра тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові
30.01.2024, 18:22
Завтра трамваї тимчасово змінять маршрути у Харкові на Салтівці
Завтра трамваї тимчасово змінять маршрути у Харкові на Салтівці
30.01.2024, 18:09
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов
30.01.2024, 16:52

Новини за темою:

14:47
На ремонті дороги на Харківщині розікрали 800 тис. грн: подробиці
19:01
На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»
22:02
Литва разом із ЄС планує дати кошти на будівництво укриття на Харківщині
17:12
Як корупційний скандал у Міноборони «зачепив» художницю Морозюк з Харкова
10:37
«Копи вимагали гроші за вивезення тіла»: коментар поліції Харкова

Ви читали новину: «Збирала на ремонт будинку. На 90 тис грн надурила жінка мешканців Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 17:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для нібито збору коштів на ремонт постраждалого через обстріл будинку 39-річна жінка виманила у громадян 87 тисяч гривень, повідомили в Нацполіції.".