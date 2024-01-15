Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові

Копи, патрулюючи територію Новобаварського району у Харкові, зупинили чоловіка, який поводився підозріло, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що чоловіка розшукують правоохоронці через причетність до злочину. Чоловік підозрюється у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою та підробці документів.

Патрульні передали громадянина слідчим.