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Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові

Події 22:22   15.01.2024
Оксана Якушко
Шахрая, який був у розшуку, впіймали у Харкові

Копи, патрулюючи територію Новобаварського району у Харкові, зупинили чоловіка, який поводився підозріло, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що чоловіка розшукують правоохоронці через причетність до злочину. Чоловік підозрюється у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою та підробці документів.

Патрульні передали громадянина слідчим.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 22:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи, патрулюючи територію Новобаварського району у Харкові, зупинили чоловіка, який поводився підозріло, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".