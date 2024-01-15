Мошенника, который был в розыске за большую аферу, поймали в Харькове
Копы, патрулируя территорию Новобаварского района в Харькове, остановили мужчину, который вел себя подозрительно, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
Во время проверки документов инспекторы выяснили, что мужчину разыскивают правоохранители из-за причастности к преступлению. Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и подделке документов.
Патрульные передали гражданина следователям.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коп, мошенник, патрульная полиция Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 22:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы, патрулируя территорию Новобаварского района в Харькове, остановили мужчину, который вел себя подозрительно, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".