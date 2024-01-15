Мошенника, который был в розыске за большую аферу, поймали в Харькове

Копы, патрулируя территорию Новобаварского района в Харькове, остановили мужчину, который вел себя подозрительно, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Во время проверки документов инспекторы выяснили, что мужчину разыскивают правоохранители из-за причастности к преступлению. Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и подделке документов.

Патрульные передали гражданина следователям.

Читайте также: Мошенники используют морозы на Харьковщине