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Мошенника, который был в розыске за большую аферу, поймали в Харькове

Происшествия 22:22   15.01.2024
Оксана Якушко
Мошенника, который был в розыске за большую аферу, поймали в Харькове

Копы, патрулируя территорию Новобаварского района в Харькове, остановили мужчину, который вел себя подозрительно, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Во время проверки документов инспекторы выяснили, что мужчину разыскивают правоохранители из-за причастности к преступлению. Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и подделке документов.

Патрульные передали гражданина следователям.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 22:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы, патрулируя территорию Новобаварского района в Харькове, остановили мужчину, который вел себя подозрительно, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".