Собирала на ремонт дома. На почти 90 тыс грн обманула женщина жителей Харькова

Для якобы сбора средств для ремонта пострадавшего из-за обстрела дома 39-летняя женщина выманила у граждан 87 тысяч гривен, сообщили в Нацполиции.

39-летняя женщина собирала деньги с жильцов дома, который был поврежден в результате обстрелов РФ и нуждался в ремонте. Собрав деньги на банковскую карту, злоумышленница тратила их по своему усмотрению.

30 января правоохранители обыскали ее квартиру и изъяли мобильные терминалы, платежные карты, компьютерную технику, записи по сбору денег.

В тот же день женщине сообщили о подозрении в совершении 10 уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Полицейские проверяют причастность подозреваемой к около 30 фактам мошенничеств.