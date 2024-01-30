Собирала на ремонт дома. На почти 90 тыс грн обманула женщина жителей Харькова
Для якобы сбора средств для ремонта пострадавшего из-за обстрела дома 39-летняя женщина выманила у граждан 87 тысяч гривен, сообщили в Нацполиции.
39-летняя женщина собирала деньги с жильцов дома, который был поврежден в результате обстрелов РФ и нуждался в ремонте. Собрав деньги на банковскую карту, злоумышленница тратила их по своему усмотрению.
30 января правоохранители обыскали ее квартиру и изъяли мобильные терминалы, платежные карты, компьютерную технику, записи по сбору денег.
В тот же день женщине сообщили о подозрении в совершении 10 уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
Полицейские проверяют причастность подозреваемой к около 30 фактам мошенничеств.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гроші, деньги, мошенник, мошенница, Нацполиция, разрушения, ремонт дом, руйнування, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 17:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для якобы сбора средств для ремонта пострадавшего из-за обстрела дома 39-летняя женщина выманила у граждан 87 тысяч гривен, сообщили в Нацполиции.".