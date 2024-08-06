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Враг усилил штурмовиками передовые позиции под Харьковом — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 11:51   06.08.2024
Оксана Горун
Враг усилил штурмовиками передовые позиции под Харьковом — ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

В районе Глубокого россияне усиливают позиции, в Волчанске эвакуируют раненых и погибших.

«В Волчанске российские оккупанты провели эвакуацию потерь на позициях, осуществляют меры логистического обеспечения, применяя БпЛА. Отмечено применение РСЗО по городу с территории рф. В районе населенного пункта Глубокое враг усилил передовые позиции штурмовыми группами из состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. В районе населенного пункта Лукьянцы в результате огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины, уничтожен полевой склад 380-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии вс рф. В районе населенного пункта Старица оккупанты обстреливали позиции Сил обороны Украины из танка Т-62 и БМП-3. В районе населенного пункта Тихое в целях корректировки минометного огня враг наращивает использование БПЛА», — описала происходящее на фронте пресс-служба ОТГВ «Харьков».

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По информации защитников, за сутки на Харьковском направлении было пять боевых столкновений. С начала текущих суток — продолжается одно, в районе Волчанска.  Потери россиян составили 126 человек убитыми и ранеными. Также Силы обороны подбили и уничтожили 69 единиц вооружения и военной техники. В том числе — одни ББМ, восемь артсистем, 11 автомобилей, семь единиц спецтехники и 42 БПЛА. Уничтожены 76 укрытий врага, две станции управления беспилотниками и один полевой склад.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Глубокого россияне усиливают позиции, в Волчанске эвакуируют раненых и погибших".