Враг усилил штурмовиками передовые позиции под Харьковом — ОТГВ «Харьков»

В районе Глубокого россияне усиливают позиции, в Волчанске эвакуируют раненых и погибших.

«В Волчанске российские оккупанты провели эвакуацию потерь на позициях, осуществляют меры логистического обеспечения, применяя БпЛА. Отмечено применение РСЗО по городу с территории рф. В районе населенного пункта Глубокое враг усилил передовые позиции штурмовыми группами из состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. В районе населенного пункта Лукьянцы в результате огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины, уничтожен полевой склад 380-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии вс рф. В районе населенного пункта Старица оккупанты обстреливали позиции Сил обороны Украины из танка Т-62 и БМП-3. В районе населенного пункта Тихое в целях корректировки минометного огня враг наращивает использование БПЛА», — описала происходящее на фронте пресс-служба ОТГВ «Харьков».

По информации защитников, за сутки на Харьковском направлении было пять боевых столкновений. С начала текущих суток — продолжается одно, в районе Волчанска. Потери россиян составили 126 человек убитыми и ранеными. Также Силы обороны подбили и уничтожили 69 единиц вооружения и военной техники. В том числе — одни ББМ, восемь артсистем, 11 автомобилей, семь единиц спецтехники и 42 БПЛА. Уничтожены 76 укрытий врага, две станции управления беспилотниками и один полевой склад.