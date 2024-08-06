Ворог посилив штурмовиками передові позиції під Харковом – ОТУВ “Харків”
У районі Глибокого росіяни посилюють позиції, у Вовчанську евакуюють поранених та загиблих.
“У Вовчанську російські окупанти провели евакуацію втрат на позиціях, здійснюють заходи логістичного забезпечення, застосовуючи БпЛА. Відмічено застосування РСЗВ по місту з території рф. У районі населеного пункту Глибоке ворог посилив передові позиції штурмовими групами зі складу 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. У районі населеного пункту Лукʼянці в результаті вогневого ураження, завданого Силами оборони України, знищено польовий склад 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії зс рф. У районі населеного пункту Стариця окупанти обстрілювали позиції Сил оборони України з танку Т-62 та БМП-3. В районі населеного пункту Тихе з метою коригування мінометного вогню ворог нарощує використання БпЛА“, – описала те, що відбувається на фронті, пресслужба ОТУВ “Харків”.
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За інформацією захисників, протягом доби на Харківському напрямку було п’ять бойових зіткнень. З початку поточної доби – триває одне, в районі Вовчанська. Втрати росіян склали 126 людей убитими та пораненими. Також Сили оборони підбили та знищили 69 одиниць озброєння й військової техніки. У тому числі – одну ББМ, вісім артсистем, 11 автомобілів, сім одиниць спецтехніки та 42 БПЛА. Знищено 76 укриттів ворога, дві станції управління безпілотниками та один польовий склад.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, глубокое, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 11:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Глибокого росіяни посилюють позиції, у Вовчанську евакуюють поранених та загиблих".