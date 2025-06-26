Двое раненых и убитые коровы – россияне КАБом ударили по ферме на Харьковщине

26 июня около 16:00 россияне нанесли авиаудар КАБом по прифронтовому селу Изюмского района, сообщает ГСЧС Украины.

Бомба попала в хозяйственное сооружение сельскохозяйственного предприятия.

В результате взрыва двое гражданских ранены. Медики ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь. Также погибли коровы, пожар бушевал на площади 700 м².

Последствия террористической атаки россиян под угрозой повторного удара ликвидировали 2 оперативных отделения на автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС – 12 человек и 3 единицы техники.