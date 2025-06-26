Двое раненых и убитые коровы – россияне КАБом ударили по ферме на Харьковщине
26 июня около 16:00 россияне нанесли авиаудар КАБом по прифронтовому селу Изюмского района, сообщает ГСЧС Украины.
Бомба попала в хозяйственное сооружение сельскохозяйственного предприятия.
В результате взрыва двое гражданских ранены. Медики ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь. Также погибли коровы, пожар бушевал на площади 700 м².
Последствия террористической атаки россиян под угрозой повторного удара ликвидировали 2 оперативных отделения на автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС – 12 человек и 3 единицы техники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС Украины, КАБ, корова, поранені, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 20:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июня около 16:00 россияне нанесли авиаудар КАБом по прифронтовому селу Изюмского района, сообщает ГСЧС Украины.".