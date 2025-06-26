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Двое раненых и убитые коровы – россияне КАБом ударили по ферме на Харьковщине

Происшествия 20:55   26.06.2025
Оксана Якушко
Двое раненых и убитые коровы – россияне КАБом ударили по ферме на Харьковщине

26 июня около 16:00 россияне нанесли авиаудар КАБом по прифронтовому селу Изюмского района, сообщает ГСЧС Украины.

Бомба попала в хозяйственное сооружение сельскохозяйственного предприятия.

В результате взрыва двое гражданских ранены. Медики ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь. Также погибли коровы, пожар бушевал на площади 700 м².

Последствия террористической атаки россиян под угрозой повторного удара ликвидировали 2 оперативных отделения на автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС – 12 человек и 3 единицы техники.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 20:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июня около 16:00 россияне нанесли авиаудар КАБом по прифронтовому селу Изюмского района, сообщает ГСЧС Украины.".