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Двоє поранених і вбиті корови – росіяни КАБом вдарили по фермі на Харківщині

Події 20:55   26.06.2025
Оксана Якушко
Двоє поранених і вбиті корови – росіяни КАБом вдарили по фермі на Харківщині

26 червня близько 16:00 росіяни завдали авіаудару КАБом по прифронтовому селу Ізюмського району, повідомляє ДСНС України.

Бомба поцілила господарчу споруду сільськогосподарського підприємства.

Внаслідок вибуху двоє цивільних людей поранені. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу. Також загинули корови, пожежа вирувала на площі 700 м₂.

Наслідки терористичної атаки росіян під загрозою повторного удару ліквідовували 2 оперативні відділення на автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС – 12 осіб та 3 одиниці техніки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 20:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 червня близько 16:00 росіяни завдали авіаудару КАБом по прифронтовому селу Ізюмського району, повідомляє ДСНС України.".