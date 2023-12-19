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Военный эксперт сравнил планы захвата Харькова с прилетом марсиан

Происшествия 12:16   19.12.2023
Алексей Гетьман
военный обозреватель
Военный эксперт сравнил планы захвата Харькова с прилетом марсиан Фото: скриншот

Чтобы достичь этих целей (захвата Харькова, Днепра и Запорожья — Ред.), нужно иметь определенные силы и средства. То есть, одним желанием этого, к счастью, нельзя достичь. Даже если это желание их Путина, их «недофюрера»… Они могут это рассказывать теоретически. Можно ли допустить это теоретически? Теоретически можно допустить все что угодно. Что марсиане прилетят, теоретически можно предположить? Теоретически можно.

Автор: Алексей Гетьман, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 12:16;

  • Корреспондент Алексей Гетьман, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы достичь этих целей (захвата Харькова, Днепра и Запорожья — Ред.), нужно иметь определенные силы и средства. То есть, одним…".