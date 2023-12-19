Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

Військовий експерт порівняв плани захоплення Харкова із прильотом марсіан

Події 12:16   19.12.2023
Олексій Гетьман
військовий оглядач
Військовий експерт порівняв плани захоплення Харкова із прильотом марсіан

Щоб досягти цих цілей (захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя – Ред.), потрібно мати певні сили та засоби. Тобто одним бажанням цього, на щастя, не можна досягти. Навіть якщо це бажання їхнього Путіна, їхнього “недофюрера”… Вони можуть це розповідати теоретично. Чи можна це допустити теоретично? Теоретично можна допустити все, що завгодно. Що марсіани прилетять, теоретично можна припустити? Теоретично можна.

Автор: Олексій Гетьман, військовий оглядач
Популярно
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: Терехов повідомив, чи панікує
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: Терехов повідомив, чи панікує
19.12.2023, 13:10
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
19.12.2023, 08:00
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
18.12.2023, 16:57
Поширювала фейкові сюжети РФ: затримали харків’янку – СБУ
Поширювала фейкові сюжети РФ: затримали харків’янку – СБУ
19.12.2023, 13:00
Вкрали електричний провід: на Харківщині злодії залишили село без світла
Вкрали електричний провід: на Харківщині злодії залишили село без світла
19.12.2023, 12:39
55-річна жінка отримала поранення через удар РФ по Куп’янщині (фото)
55-річна жінка отримала поранення через удар РФ по Куп’янщині (фото)
19.12.2023, 12:12

Новини за темою:

10:43
Плани РФ щодо захоплення Харкова: аналітик оцінив, чи вистачить сил
15:14
План РФ захопити Харків до 2026 року: реакція Залужного на статтю BILD (відео)
13:32
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: ISW проаналізував статтю Bild
12:44
Bild: РФ планує захопити Харків до кінця 2026 року. Реакція ГУР
17:36
Німеччина знову блокуватиме членство України в НАТО на саміті – BILD

Ви читали новину: «Військовий експерт порівняв плани захоплення Харкова із прильотом марсіан»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 12:16;

  • Кореспондент Олексій Гетьман, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб досягти цих цілей (захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя – Ред.), потрібно мати певні сили та засоби. Тобто одним бажанням…".