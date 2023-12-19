Військовий експерт порівняв плани захоплення Харкова із прильотом марсіан
Щоб досягти цих цілей (захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя – Ред.), потрібно мати певні сили та засоби. Тобто одним бажанням цього, на щастя, не можна досягти. Навіть якщо це бажання їхнього Путіна, їхнього “недофюрера”… Вони можуть це розповідати теоретично. Чи можна це допустити теоретично? Теоретично можна допустити все, що завгодно. Що марсіани прилетять, теоретично можна припустити? Теоретично можна.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 12:16;
Кореспондент Олексій Гетьман, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб досягти цих цілей (захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя – Ред.), потрібно мати певні сили та засоби. Тобто одним бажанням…".