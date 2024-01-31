Live
  • Ср 31.01.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.87
  • EUR 41.08

А если бы я промолчал? — Береза настаивает: не ошибся с «отставкой» Залужного

Политика 11:34   31.01.2024
Борислав Береза
экс-нардеп
А если бы я промолчал? — Береза настаивает: не ошибся с «отставкой» Залужного

Мировые СМИ одно за другим подтверждают факт того, что Зеленский позавчера встретился с Главкомом Залужным и сообщил ему о том, что увольняет его. И если бы не обнародование этой информации, то Указ уже был бы издан… Так что мои источники — «злые языки с Банковой» снова не ошиблись. А теперь представьте, что я промолчал бы? Представили? Вот именно… Но на самом деле, пока это только отсрочка. Зеленский от своего желания не отказался.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
Популярно
Каким будет февраль на Харьковщине: прогноз синоптиков
Каким будет февраль на Харьковщине: прогноз синоптиков
31.01.2024, 09:35
Главные новости Харькова 31.01: прилеты в пригородах, налет «шахедов», фронт
Главные новости Харькова 31.01: прилеты в пригородах, налет «шахедов», фронт
31.01.2024, 12:27
Четыре удара «шахедов» в двух районах Харькова: уже четверо пострадавших
Четыре удара «шахедов» в двух районах Харькова: уже четверо пострадавших
31.01.2024, 08:30
Где в ближайшее время будет атаковать армия РФ на Харьковщине: мнение Машовца
Где в ближайшее время будет атаковать армия РФ на Харьковщине: мнение Машовца
31.01.2024, 12:50
На Харьковщине предатель-коп, работавший на ФСБ РФ, получил пожизненное
На Харьковщине предатель-коп, работавший на ФСБ РФ, получил пожизненное
31.01.2024, 12:16
На Харьковщине ищут мужчину, который две недели назад ушел из дома
На Харьковщине ищут мужчину, который две недели назад ушел из дома
31.01.2024, 13:02

Новости по теме:

11:26
Уныние украинцев — последствие «дебильной информационной политики» — Береза
12:10
Увольнение военкомов — одна из самых удачных операций спецслужб РФ — Береза
11:57
Российская пропаганда завывает от радости — Береза
12:31
«Каждые два года мы с друзьями ждем переворота» — Береза
11:28
История с «Буратино» вызывает ощущение недоверия — Береза

Вы читали новость: «А если бы я промолчал? — Береза настаивает: не ошибся с «отставкой» Залужного»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мировые СМИ одно за другим подтверждают факт того, что Зеленский позавчера встретился с Главкомом Залужным и сообщил ему о том,…".