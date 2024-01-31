А если бы я промолчал? — Береза настаивает: не ошибся с «отставкой» Залужного

Мировые СМИ одно за другим подтверждают факт того, что Зеленский позавчера встретился с Главкомом Залужным и сообщил ему о том, что увольняет его. И если бы не обнародование этой информации, то Указ уже был бы издан… Так что мои источники — «злые языки с Банковой» снова не ошиблись. А теперь представьте, что я промолчал бы? Представили? Вот именно… Но на самом деле, пока это только отсрочка. Зеленский от своего желания не отказался.