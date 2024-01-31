А якби я промовчав? – Береза наполягає: не помилився з “відставкою” Залужного

Світові ЗМІ один за одним підтверджують факт того, що Зеленський позавчора зустрівся з Головкомом Залужним і повідомив йому про те, що звільняє його. І якби не оприлюднення цієї інформації, то Указ би вже був виданий… Тож мої джерела – “злі язики з Банкової” знову не помилилися. А тепер уявіть, що я б промовчав? Уявили? Отож… Але насправді, поки це лише відтермінування. Зеленський від свого бажання не відмовився.