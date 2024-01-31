А якби я промовчав? – Береза наполягає: не помилився з “відставкою” Залужного
Світові ЗМІ один за одним підтверджують факт того, що Зеленський позавчора зустрівся з Головкомом Залужним і повідомив йому про те, що звільняє його. І якби не оприлюднення цієї інформації, то Указ би вже був виданий… Тож мої джерела – “злі язики з Банкової” знову не помилилися. А тепер уявіть, що я б промовчав? Уявили? Отож… Але насправді, поки це лише відтермінування. Зеленський від свого бажання не відмовився.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, Залужный, отставка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «А якби я промовчав? – Береза наполягає: не помилився з “відставкою” Залужного»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 11:34;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світові ЗМІ один за одним підтверджують факт того, що Зеленський позавчора зустрівся з Головкомом Залужним і повідомив йому про те,…".