Сьогодні 29 листопада: яке свято та день в історії

29 листопада за церковним календарем – пам’ять апостола i євангелiста Матвія та праведного Фулвіана. У цей день у Харкові народився український письменник і драматург Григорій Квітка-Основ’яненко.

Свята та пам’ятні дати 29 листопада

Державних свят і пам’ятних дат України в цей день не відзначають.

Під егідою ООН проходить Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

29 листопада в історії

29 листопада 1778 року в селі Основа (яке зараз є однойменним районом Харкова) народився Григорій Квітка-Основ’яненко. Письменник, якого часто називають “батьком української прози”, а також драматург і культурно-громадський діяч.

Усе життя Григорія Квітки було пов’язано з Харковом – починаючи зі служіння в Харківському кірасирському полку та головування в Харківській палаті кримінального суду. Проте, безумовно, головний внесок він зробив у культурний розвиток міста. Квітка-Основ’яненко був членом Товариства наук при Харківському університеті й брав участь у заснуванні Харківського професійного театру. А з 1812 року став його директором. За участі Григорія в Квітки в Харкові були засновані Благодійне товариство, Інститут шляхетних дівчат, Харківська губернська публічна бібліотека. А також – виходили друком перший в Україні журнал “Українскій Вістник” (1816–1817) та альманах “Молодик” (1843–1844).

Саме в “Українському Віснику” були опубліковані перші твори письменника. Усім українським школярам Квітка-Основ’яненко в першу чергу відомий своїми комедіями “Сватання на Гончарівці” та “Шельменко денщик”.

Серед його прозових творів – “Салдацький патрет”, “Мертвецький великдень”, “От тобі і скарб”, “Конотопська відьма”, “Маруся”, “Козир-дівка”, “Сердешна Оксана”, “Щира любов” тощо.

Помер Григорій Квітка у віці 64 років і був похований у Харкові. Його могила аж до 1930-х знаходилась на Холодногірському цвинтарі. Проте вже при радянських загарбниках цвинтар зруйнували. Надгробок Квітки-Основ’яненка перенесли до Покровського собору, а згодом — на 2-й міський цвинтар.

Церковне свято 29 листопада

29 листопада християни вшановують пам’ять апостола Матвія та праведного Фулвіана, князя Ефiопського.

Матвій (Левій) – один із 12 учнів Ісуса Христа, брат апостола Якова Алфеїва. Він був збирачем податей для Риму й мешкав у галілейському місті Капернаумі. Почувши заклик Христа: “Йди за мною”, – Матвій залишив свою посаду та пішов за Ісусом. Збирачів податей, які працювали на Рим, у ті часи євреї звісно вважали зрадниками та грішниками, ще й ідолопоклонниками. Проте Матвій, усвідомивши свої гріхи, відшкодував вчетверо тим, кого раніше обирав. Він роздав решту свого маєтку жебракам і разом з іншими апостолами пішов за Христом. Матвій слухав настанови вчителя та був свідком його страждань, смерті й воскресіння.

Після смерті та вознесіння Христа апостол Матвій спочатку вісім років проповідував у Палестині. Перед відходом на проповідь у далекі країни, на прохання юдеїв, що залишалися в Єрусалимі, він зафіксував в Євангелії земне життя Ісуса Христа та його вчення. У ряді книг Нового Завіту Євангеліє від Матвія стоїть першим.

Після створення Євангелія Матвій обійшов із проповідями Сирію, Мідію, Персію, Парфію. А завершив своє життя мученицькою смертю в Ефіопії. Навіть у цій країні, жителі якої на той час не гребували канібалізмом, Матвій звернув низку язичників до християнства та збудував храм. Проте правитель цієї страни Фулвіан звинуватив апостола в чаклунстві і наказав стратити його. Святого Матвія поклали обличчям униз, засипали хмизом і підпалили. Але вогонь не нашкодив Матвію. Тоді Фулвіан наказав додати хмизу в багаття, облив його смолою, а навколо вогнища – поставити 12 ідолів. Але полум’я розтопило ідолів і обпалило Фулвіана. Переляканий ефіоп звернувся до святого з благанням про пощаду, і, за молитвою мученика, полум’я вляглося. Тіло святого апостола залишилося неушкодженим, а сам він помер.

Фулвіан же розкаявся в скоєному. Проте остаточно своїх язичницьких переконань не зрікся. Він наказав покласти тіло святого Матвія в залізну труну та кинули в море. Фулвіан вирішив, що якщо бог, у якого вірить Матвій, збереже його тіло у воді, як зберіг у вогні, то цьому богу дійсно треба поклонитися. Тієї ж ночі єпископу Платону, який служив у заснованому Матвієм храмі, в сні з’явився апостол Матвій. Він наказав Платону йти з кліром на берег моря і знайти там його тіло. На берег моря з ними вийшов і Фулвіан. Труну, яку винесло море, з честю перенесли до храму, який збудував апостол. А Фулвіан розкаявся, попросив у святого апостола Матвія прощення. Єпископ Платон хрестив його з ім’ям Матвій. Незабаром Фулвіан-Матвій відмовився від влади і став пресвітером. А після смерті єпископа Платона за словом апостола Матвія, який явився йому уві сні, очолив Ефіопську Церкву.

Народні прикмети

Якщо в цей день відлига – зима настане нескоро.

Дощ – до деплої зими.

Низькі хмари – до сильних холодів.

Що сьогодні не можна робити 29 листопада

Не можна рахувати гроші (особливо дрібні).

Не можна купувати нові речі.

Не можна займатися тяжкою фізичною працею.