Сегодня 29 ноября: какой праздник и день в истории

29 ноября по церковному календарю – память апостола и евангелиста Матфея и праведного Фулвиана. В этот день в Харькове родился украинский писатель и драматург Григорий Квитка-Основьяненко.

Праздники и памятные даты 29 ноября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день солидарности с палестинским народом.

29 ноября в истории

29 ноября 1778 года в селе Основа (которое сейчас является одноименным районом Харькова) родился Григорий Квитка-Основьяненко — писатель, которого часто называют «отцом украинской прозы», драматург и культурно-общественный деятель.

Вся жизнь Григория Квитки была связана с Харьковом – начиная со служения в Харьковском кирасирском полку и председательства в Харьковской палате уголовного суда. Однако, безусловно, главный вклад он внес в культурное развитие города. Квитка-Основьяненко был членом Общества наук при Харьковском университете и участвовал в создании Харьковского профессионального театра. А с 1812 г. стал его директором. При участии Григория Квитки в Харькове были основаны Благотворительное общество, Институт благородных девиц, Харьковская губернская публичная библиотека. А также — издавались первый в Украине журнал «Украинский Вестник» (1816–1817) и альманах «Молодик» (1843–1844).

Именно в «Украинском Вестнике» были опубликованы первые произведения писателя. Всем украинским школьникам Квитка-Основьяненко в первую очередь известен его комедиями «Сватанье на Гончаровке» и «Шельменко денщик». Среди его прозаических произведений – «Салдацкий патрет», «Мертвецкая пасха», «Вот тебе и сокровище», «Конотопская ведьма», «Маруся», «Сердешная Оксана», «Искренняя любовь» и т.д.

Умер Григорий Квитка в возрасте 64 лет и был похоронен в Харькове. Его могила вплоть до 1930-х находилась на Холодногорском кладбище. Однако уже при советских захватчиках кладбище разрушили. Надгробие Квитки-Основьяненко перенесли в Покровский собор, а впоследствии — на 2-е городское кладбище.

Церковный праздник 29 ноября

29 ноября христиане чтят память апостола Матфея и праведного Фулвиана, князя Эфиопского.

Матфей (Левий) – один из 12 учеников Иисуса Христа, брат апостола Иакова Алфеева. Он был собирателем податей для Рима и жил в Галилейском городе Капернауме. Услышав призыв Христа: «Следуй за Мною», — Матфей оставил свой пост и последовал за Иисусом.

Собирателей податей, работавших на Рим, в те времена евреи, конечно, считали предателями и грешниками, еще и идолопоклонниками. Однако Матфей, осознав свои грехи, возместил вчетверо тем, кого обирал раньше. Он раздал имущество нищим и вместе с другими апостолами последовал за Христом, Матфей слушал наставления учителя и был свидетелем его страданий, смерти и воскресения.

После смерти и вознесения Христа апостол Матфей восемь лет проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в далекие страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, он зафиксировал в Евангелии земную жизнь Иисуса Христа и его учение. В ряде книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым.

После создания Евангелия Матфей обошел с проповедями Сирию, Мидию, Персию, Парфию. А завершил свою жизнь мученической смертью в Эфиопии. Даже в этой стране, жители которой в то время не брезговали каннибализмом, Матфей обратил ряд язычников в христианство и построил храм. Однако правитель Фулвиан обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. Но огонь не навредил Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хворост в костер, облить его смолой, а вокруг костра – поставить 12 идолов. Но пламя растопило идолов и обожгло Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к святому с мольбой о пощаде, и, по молитве мученика, пламя улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, а сам он умер.

Фулвиан же раскаялся в совершенном. Однако окончательно от своих языческих убеждений не отрекся. Он приказал положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. Фулвиан решил, что если бог, в которого верит Матфей, ​​сохранит его тело в воде, как сохранил в огне, то этому богу действительно нужно поклониться. В ту же ночь епископу Платону, служившему в основанном Матфеем храме, во сне явился апостол Матфей. Он приказал Платону идти с клиром на берег моря и найти там его тело. На берег моря с ними вышел и Фулвиан. Гроб, вынесенный морем, с честью перенесли в храм, который построил апостол. А Фулвиан раскаялся, попросил у святого апостола Матфея прощения. Епископ Платон крестил его с именем Матфей. Вскоре Фулвиан-Матфей отказался от власти и стал пресвитером. А после смерти епископа Платона по слову апостола Матфея, явившегося ему во сне, возглавил Эфиопскую Церковь.

Народные приметы

Если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Дождь – к теплой зиме.

Низкие облака – к сильным холодам.

Что сегодня нельзя делать 29 ноября

Нельзя считать деньги (особенно мелкие).

Нельзя покупать новые вещи.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.