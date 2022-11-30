Сьогодні 30 листопада: яке свято та день в історії

30 листопада за церковним календарем – пам’ять святителя Григорiя, чудотворця. В Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Свята та пам’ятні дати 30 листопада

В Україні 30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Під егідою ООН проходить Міжнародний день захисту інформації, а також Міжнародний день Міста за життя.

У світі – Міжнародний день спідниці та Міжнародний день мікроелектроніки

30 листопада в історії

30 листопада 1939 року розпочалася радянсько-фінська війна (або Зимова війна). Відправною точкою стала провокація, влаштована СРСР на кордоні з Фінляндією. Тривала війна 104 доби й завершилася зовсім не так, як планували радянські загарбники.

Саме рішення вторгнутися у Фінляндію у СРСР ухвалили після розподілу з нацистською Німеччиною сфер впливу в Східній Європі – у рамках відомого таємного пакту Молотова-Ріббентропа. На момент вторгнення радянських військ у Фінляндію пакт уже спрацював при розділі нацистами та радянськими загарбниками Польщі на початку Другої світової війни.

Після відмови фінського уряду від радянських пропозицій про зміну кордонів у Карелії 28 листопада 1939 року СРСР розірвав дипломатичні стосунки з Фінляндією. А 30 листопада чотири армії СРСР чисельністю 540 тисяч військових розпочали вторгнення. Вочевидь метою загарбників було захоплення всієї Фінляндії. При цьому, звісно, радянська пропаганда протягом існування Союзу намагалася переконати громадян у тому, що війна з меншою в десятки разів країною була… “оборонною”. Цю тактику й зараз використовує роспропаганда, пояснюючи своїм громадянам мотиви війни з Україною.

Утім багаточисельна радянська армія так і не змогла остаточно переломити спротив фінського народу. За мирним договором, який підписали за наслідками війни, Фінляндія втратила значну частину своєї території, але не втратила державність.

30 листопада 2013 року – розпочався силовий розгін “Беркутом” Євромайдану в Києві. На той момент протести, які розпочалися 21 листопада через рішення КМУ зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, не були багаточисельними. У ніч на 30 листопада на Майдані було всього близько 400 протестувальників, переважно студентів. “Беркутівці” при жорсткому розгоні побили їх, травми отримали близько 80 осіб. Це викликало сплеск народного обурення, який і дав старт подіям Революції Гідності, яка врешті коштувала посади президенту Януковичу.

Церковне свято 30 листопада

30 листопада християни вшановують пам’ять святителя Григорiя, чудотворця. Він народився в Неокесарії (північ Малої Азії). В юності навчався в Олександрії у знаменитого вчителя, пресвітера Орігена. Повернувшись до Неокесарії, Григорій пішов у пустелю, де постився й молився, здобувши дари прозорливості та пророцтва. Єпископ Федим із Каппадокійського міста Амасії, дізнавшись про святого Григорія, вирішив поставити його єпископом у Неокесарії. Перед хіротонією святий Григорій посилено молився, просячи Бога і Божу матір відкрити йому справжній образ поклоніння Святій Трійці. Під час молитви йому явилися Діва Марія та апостол Іван Богослов, які навчили святого тому, про що він просив. Святий Григорій записав усе, що відкрив йому Іван Богослов. На цьому одкровенні було засноване вчення про Святу Трійцю.

Коли почалося гоніння на християн за імператора Декія святитель Григорій повів свою паству на віддалену гору. Язичник, який знав місцеперебування християн, вказав його гонителям. Воїни оточили гору. Святитель вийшов на відкрите місце, підняв руки до неба та почав молитися. Воїни обшукали всю гору, пройшли кілька разів повз тих, хто молився і, не побачивши їх, повернулися назад. Вони розповіли у місті, що на цій горі сховатися ніде: там нікого немає. Донощик був вражений дивом, розкаявся і став християнином.

Після припинення гонінь святитель Григорій повернувся до Неокесарії. За його благословенням встановили церковні свята на честь мучеників, які постраждали за Христа. Перед смертю Григорія в місті залишалося лише 17 язичників – а коли він вступав на катедру в Неокесарії було лише 17 християн. Помер Григорій близько 266 – 270 років.

Народні прикмети

Яка погода в першій половині дня – такою буде перша половина зими. Друга половина дня прогнозує другу половину зими.

Якщо на калині вже не залишилося ягід, то скоро почнеться справжня зима.

Що не можна робити 30 листопада

Не вірте поганим новинам – у цей день вони порожні.

Не можна вишивати чорними нитками.