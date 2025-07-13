Яку шкоду наробив небачений буревій у Харкові, повідомив Терехов

Майже 450 повалених дерев і 140 пошкоджених дахів у Харкові через негоду, розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«448 повалених дерев. Близько тисячі поламаних гілок. 140 пошкоджених дахів. 118 обірваних дротів. І це лише частина зведених даних», – зазначив Терехов.

Він нагадав, що сьогодні також штормове попередження та закликав містян бути обережними, не паркувати автомобілі під деревами.