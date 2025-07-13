Яку шкоду наробив небачений буревій у Харкові, повідомив Терехов
Фото: ХМР
Майже 450 повалених дерев і 140 пошкоджених дахів у Харкові через негоду, розповів мер Харкова Ігор Терехов.
«448 повалених дерев. Близько тисячі поламаних гілок. 140 пошкоджених дахів. 118 обірваних дротів. І це лише частина зведених даних», – зазначив Терехов.
Він нагадав, що сьогодні також штормове попередження та закликав містян бути обережними, не паркувати автомобілі під деревами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, деревья, крыши, непогода, ураган, Харків, штормовое предупреждение;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 11:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 450 повалених дерев і 140 пошкоджених дахів у Харкові через негоду, розповів мер Харкова Ігор Терехов.".