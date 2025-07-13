Какой вред нанес невиданный ураган в Харькове, сообщил Терехов

Почти 450 поваленных деревьев и 140 поврежденных крыш в Харькове из-за непогоды, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«448 поваленных деревьев. Около тысячи поломанных веток. 140 поврежденных крыш. 118 оборванных проводов. И это лишь часть сводных данных», – отметил Терехов.

Он напомнил, что сегодня также штормовое предупреждение и призвал горожан быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями.