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Какой вред нанес невиданный ураган в Харькове, сообщил Терехов

Происшествия 11:20   13.07.2025
Оксана Якушко
Какой вред нанес невиданный ураган в Харькове, сообщил Терехов Фото: ХГС

Почти 450 поваленных деревьев и 140 поврежденных крыш в Харькове из-за непогоды, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«448 поваленных деревьев. Около тысячи поломанных веток. 140 поврежденных крыш. 118 оборванных проводов. И это лишь часть сводных данных», – отметил Терехов.

Он напомнил, что сегодня также штормовое предупреждение и призвал горожан быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 450 поваленных деревьев и 140 поврежденных крыш в Харькове из-за непогоды, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".