Какой вред нанес невиданный ураган в Харькове, сообщил Терехов
Фото: ХГС
Почти 450 поваленных деревьев и 140 поврежденных крыш в Харькове из-за непогоды, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«448 поваленных деревьев. Около тысячи поломанных веток. 140 поврежденных крыш. 118 оборванных проводов. И это лишь часть сводных данных», – отметил Терехов.
Он напомнил, что сегодня также штормовое предупреждение и призвал горожан быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: деревья, Игорь Терехов, крыши, непогода, ураган, Харьков, штормовое предупреждение;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 11:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 450 поваленных деревьев и 140 поврежденных крыш в Харькове из-за непогоды, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".