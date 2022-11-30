Сегодня 30 ноября: какой праздник и день в истории

30 ноября по церковному календарю – память святителя Григория, чудотворца. В Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

Праздники и памятные даты 30 ноября

В Украине 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Под эгидой ООН проходит Международный день защиты информации, а также Международный день Города за жизнь.

В мире – Международный день юбки и Международный день микроэлектроники.

30 ноября в истории

30 ноября 1939 года началась советско-финская война (или Зимняя война). Отправной точкой для которой стала провокация, организованная СССР на границе с Финляндией. Продолжалась война 104 суток и завершилась совсем не так, как планировали советские захватчики.

Само решение вторгнуться в Финляндию в СССР было принято после распределения с нацистской Германией сфер влияния в Восточной Европе — в рамках известного тайного пакта Молотова-Риббентропа. К моменту вторжения советских войск в Финляндию пакт уже сработал при разделе нацистами и советскими захватчиками Польши в начале Второй мировой войны.

После отказа финского правительства от советских предложений об изменении границ в Карелии 28 ноября 1939 года СССР разорвал дипломатические отношения с Финляндией. А 30 ноября четыре армии СССР численностью 540 тысяч военных начали вторжение. Очевидно, целью захватчиков был захват всей Финляндии. При этом, конечно, советская пропаганда в течение существования Союза пыталась убедить граждан в том, что война с меньшей в десятки раз страной была «оборонной». Эту тактику и сейчас использует роспропаганда, объясняя своим гражданам мотивы войны с Украиной.

Впрочем, многочисленная советская армия так и не смогла окончательно переломить сопротивление финского народа. По мирному договору, который подписали по результатам войны, Финляндия потеряла значительную часть своей территории, но не потеряла государственность.

30 ноября 2013 года – начался силовой разгон «Беркутом» Евромайдана в Киеве. На тот момент протесты, начавшиеся 21 ноября из-за решения КМУ остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, не были многочисленными. В ночь на 30 ноября на Майдане было всего около 400 протестующих, преимущественно студентов. «Беркутовцы» при жестком разгоне избили их, травмы получили около 80 человек. Это вызвало всплеск народного возмущения, который и дал старт событиям Революции Достоинства, а она в итоге стоила должности президенту Януковичу.

Церковный праздник 30 ноября

30 ноября христиане чтят память святителя Григория, чудотворца. Он родился в Неокесарии (север Малой Азии). В юности учился в Александрии у знаменитого учителя, пресвитера Оригена. Вернувшись в Неокесарию, Григорий пошел в пустыню, где постился и молился, обретя дары прозорливости и пророчества. Епископ Федим из Каппадокийского города Амасии, узнав святого Григория, решил поставить его епископом в Неокесарии. Перед хиротонией святой Григорий усиленно молился, прося Бога и матерь Божью открыть ему подлинный образ поклонения Святой Троице. Во время молитвы ему явились Дева Мария и апостол Иоанн Богослов, которые научили святого тому, что он просил. Святой Григорий записал все, что открыл ему Иоанн Богослов. На этом откровении было основано учение о Святой Троице.

Когда начались гонения на христиан при императоре Декии, святитель Григорий повел свою паству на отдаленную гору. Язычник, знавший местонахождение христиан, указал его гонителям. Воины окружили гору. Святитель вышел на открытое место, поднял руки к небу и стал молиться. Воины обыскали всю гору, прошли несколько раз мимо молящихся и, не увидев их, вернулись назад. Они рассказали в городе, что на этой горе спрятаться негде: там нет никого. Доносчик был поражен чудом, раскаялся и стал христианином.

После прекращения гонений святитель Григорий вернулся в Неокесарию. По его благословению установили церковные праздники в честь мучеников, пострадавших за Христа. Перед смертью Григория в городе оставалось всего 17 язычников – а когда он вступал на кафедру в Неокесарии, было только 17 христиан. Умер Григорий около 266 – 270 годов.

Народные приметы

Какая погода в первой половине дня – такой будет первая половина зимы. Вторая половина дня прогнозирует вторую половину зимы.

Если на калине уже не осталось ягод, скоро начнется настоящая зима.

Что нельзя делать 30 ноября

Не верьте плохим новостям – в этот день они пустые.

Нельзя вышивать черными нитками.