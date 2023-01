Нічні вибухи в Ірані: пошкоджено об’єкти військової промисловості (відео)

Вночі з 28 на 29 січня пролунала серія вибухів в Ірані, який постачає РФ безпілотники для атак по Україні.

Наразі відомо про вибух на військовому заводі в місті Ісфахан, повідомляє Суспільне з посиланням на місцеві ЗМІ Ірану. Міноборони країни заявило, що причиною вибуху стала атака за допомогою безпілотників.

“Вибух стався в одному із центрів виробництва боєприпасів Міноборони, згідно з заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні держтелерадіокомпанії Ірану IRIB.

Про вибухи ще на кількох локаціях повідомила Al Arabia. За наявними даними, вибухи також пролунали на військових об’єктах у місті Хой, нафтохімічному заводі у місті Азершехр.

А близько другої години за київським часом вибухи чули й у столиці Ірану Терегані.

За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об’єктах: оборонному підприємстві в Ісфахані; у місті Хой; на нафтохімічному заводі у місті Азершехр та у місті Кередж.

При цьому іранське Міноборони заявило про те, що атака безпілотників “була невдалою”.

“Державні ЗМІ Ірану намагаються представити ситуацію спокійною після того, як вночі в країні було здійснено кілька нападів на оборонну промисловість та інші важливі об’єкти. У повідомленні йдеться про те, що повітряний рух в країні працює в нормальному режимі”, – написав у Твіттері аналітик із досліджень ситуації на Близькому Сході Джо Трузман.

