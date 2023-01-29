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Нічні вибухи в Ірані: пошкоджено об’єкти військової промисловості (відео)

Події 09:55   29.01.2023
Оксана Горун
Нічні вибухи в Ірані: пошкоджено об’єкти військової промисловості (відео)

Вночі з 28 на 29 січня пролунала серія вибухів в Ірані, який постачає РФ безпілотники для атак по Україні.

Наразі відомо про вибух на військовому заводі в місті Ісфахан, повідомляє Суспільне з посиланням на місцеві ЗМІ Ірану. Міноборони країни заявило, що причиною вибуху стала атака за допомогою безпілотників.

“Вибух стався в одному із центрів виробництва боєприпасів Міноборони, згідно з заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні держтелерадіокомпанії Ірану IRIB.

Про вибухи ще на кількох локаціях повідомила Al Arabia. За наявними даними, вибухи також пролунали на військових об’єктах у місті Хой, нафтохімічному заводі у місті Азершехр.

 

А близько другої години за київським часом вибухи чули й у столиці Ірану Терегані.

 

За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об’єктах: оборонному підприємстві в Ісфахані; у місті Хой; на нафтохімічному заводі у місті Азершехр та у місті Кередж.

При цьому іранське Міноборони заявило про те, що атака безпілотників “була невдалою”.

“Державні ЗМІ Ірану намагаються представити ситуацію спокійною після того, як вночі в країні було здійснено кілька нападів на оборонну промисловість та інші важливі об’єкти. У повідомленні йдеться про те, що повітряний рух в країні працює в нормальному режимі”, – написав у Твіттері аналітик із досліджень ситуації на Близькому Сході Джо Трузман.

 

Пізніше ЗМІ поширили заяви іранських чиновників про нібито причетність до атаки Ізраїлю. Такі повідомлення іранської сторони процитував офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Проте в Ізраїлі інформацію про атаку на Іран не підтверджують.

На тлі цих подій у столиці Ірану загострилися антиурядові протести та відбулися зіткнення протестувальників із поліцією.

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    • Нагадаємо, Іран є одним із небагатьох союзників РФ, який традиційно підтримує її голосуваннями в ООН, а також передає зброю для ударів по Україні. Зокрема саме безпілотниками іранського виробництва російська армія атакує об’єкти цивільної інфраструктури в Україні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 09:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі з 28 на 29 січня пролунала серія вибухів в Ірані, який постачає РФ безпілотники для атак по Україні".