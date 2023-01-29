Нічні вибухи в Ірані: пошкоджено об’єкти військової промисловості (відео)
Вночі з 28 на 29 січня пролунала серія вибухів в Ірані, який постачає РФ безпілотники для атак по Україні.
Наразі відомо про вибух на військовому заводі в місті Ісфахан, повідомляє Суспільне з посиланням на місцеві ЗМІ Ірану. Міноборони країни заявило, що причиною вибуху стала атака за допомогою безпілотників.
“Вибух стався в одному із центрів виробництва боєприпасів Міноборони, згідно з заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні держтелерадіокомпанії Ірану IRIB.
Про вибухи ще на кількох локаціях повідомила Al Arabia. За наявними даними, вибухи також пролунали на військових об’єктах у місті Хой, нафтохімічному заводі у місті Азершехр.
Azarshahr, Iran right now. pic.twitter.com/TdLSfBxgkL
— Xerxes (@khashayarrr_) January 28, 2023
А близько другої години за київським часом вибухи чули й у столиці Ірану Терегані.
#فوری
پایتخت هم اکنون پس از انفجار
دود عظیم #مهسا_امینی #IRGCterrorists pic.twitter.com/5Giw5kHuHQ
— LiveIranNews (@Iran_News_2023) January 28, 2023
За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об’єктах: оборонному підприємстві в Ісфахані; у місті Хой; на нафтохімічному заводі у місті Азершехр та у місті Кередж.
При цьому іранське Міноборони заявило про те, що атака безпілотників “була невдалою”.
“Державні ЗМІ Ірану намагаються представити ситуацію спокійною після того, як вночі в країні було здійснено кілька нападів на оборонну промисловість та інші важливі об’єкти. У повідомленні йдеться про те, що повітряний рух в країні працює в нормальному режимі”, – написав у Твіттері аналітик із досліджень ситуації на Близькому Сході Джо Трузман.
Іран влада контролювала владу, яка визначила сучасну атмосферу становища після багатьох нападів, що були поставлені завсідник в країні проти свого Defense Industry і інших чутливих місць. За повідомленнями, що Air Traffic is operating normally in the country. pic.twitter.com/hemIJTQclW
– Joe Truzman (@JoeTruzman) January 29, 2023
Пізніше ЗМІ поширили заяви іранських чиновників про нібито причетність до атаки Ізраїлю. Такі повідомлення іранської сторони процитував офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
Проте в Ізраїлі інформацію про атаку на Іран не підтверджують.
На тлі цих подій у столиці Ірану загострилися антиурядові протести та відбулися зіткнення протестувальників із поліцією.
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Нагадаємо, Іран є одним із небагатьох союзників РФ, який традиційно підтримує її голосуваннями в ООН, а також передає зброю для ударів по Україні. Зокрема саме безпілотниками іранського виробництва російська армія атакує об’єкти цивільної інфраструктури в Україні.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 09:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі з 28 на 29 січня пролунала серія вибухів в Ірані, який постачає РФ безпілотники для атак по Україні".