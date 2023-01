Ночные взрывы в Иране: повреждены объекты военной промышленности (видео)

Ночью с 28 на 29 января прогремела серия взрывов в Иране, поставляющем РФ беспилотники для атак по Украине.

На данный момент известно о взрыве на военном заводе в городе Исфахан, сообщает Суспільне со ссылкой на местные СМИ Ирана. Минобороны страны заявило, что причиной взрыва стала атака с помощью беспилотников.

«Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя губернатора Исфахана по безопасности, пострадавших нет», — говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана IRIB.

О взрывах еще на нескольких локациях сообщила Al Arabia. По имеющимся данным, взрывы также прогремели на военных объектах в городе Хой, нефтехимическом заводе в городе Азершехр.

А около двух часов по киевскому времени взрывы слышали и в столице Ирана Терегане.

По данным OSINTdefender, взрывы подтвердились на четырех объектах: оборонном предприятии в Исфахане; в городе Хой; на нефтехимическом заводе в городе Азершехр и в городе Кередж.

При этом иранское Минобороны заявило о том, что атака беспилотников «была неудачной».

«Государственные СМИ Ирана пытаются представить ситуацию спокойной после того, как ночью в стране было совершено несколько нападений на оборонную промышленность и другие важные объекты. В сообщении говорится, что воздушное движение в стране работает в нормальном режиме», — написал в twitter аналитик по исследованиям ситуации на Ближнем Востоке Джо Трузман.

Iran state controlled media attempting to present a calm situation after multiple attacks were reported overnight in the country against its defense industry and other sensitive sites. The report says that air traffic is operating normally in the country. pic.twitter.com/hemIJTQclW

— Joe Truzman (@JoeTruzman) January 29, 2023