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Ночные взрывы в Иране: повреждены объекты военной промышленности (видео)

Мир 09:55   29.01.2023
Оксана Горун
Ночные взрывы в Иране: повреждены объекты военной промышленности (видео) Фото: кадр из видео

Ночью с 28 на 29 января прогремела серия взрывов в Иране, поставляющем РФ беспилотники для атак по Украине.

На данный момент известно о взрыве на военном заводе в городе Исфахан, сообщает Суспільне со ссылкой на местные СМИ Ирана. Минобороны страны заявило, что причиной взрыва стала атака с помощью беспилотников.

«Взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Минобороны, согласно заявлению заместителя губернатора Исфахана по безопасности, пострадавших нет», — говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана IRIB.

О взрывах еще на нескольких локациях сообщила Al Arabia. По имеющимся данным, взрывы также прогремели на военных объектах в городе Хой, нефтехимическом заводе в городе Азершехр.

 

А около двух часов по киевскому времени взрывы слышали и в столице Ирана Терегане.

 

По данным OSINTdefender, взрывы подтвердились на четырех объектах: оборонном предприятии в Исфахане; в городе Хой; на нефтехимическом заводе в городе Азершехр и в городе Кередж.

При этом иранское Минобороны заявило о том, что атака беспилотников «была неудачной».

«Государственные СМИ Ирана пытаются представить ситуацию спокойной после того, как ночью в стране было совершено несколько нападений на оборонную промышленность и другие важные объекты. В сообщении говорится, что воздушное движение в стране работает в нормальном режиме», — написал в twitter  аналитик по исследованиям ситуации на Ближнем Востоке Джо Трузман.

 

Позже CМИ распространили заявления иранских чиновников о якобы причастности к атаке Израиля. Такие сообщения иранской стороны процитировал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Однако в Израиле информацию об атаке на Иран не подтверждают.

На фоне происходящего в столице Ирана обострились антиправительственные протесты и произошли столкновения протестующих с полицией.

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    • Напомним, Иран является одним из немногих союзников РФ, традиционно поддерживая ее голосованиями в ООН, а также передавая оружие для ударов по Украине. В частности, именно беспилотниками иранского производства российская армия атакует объекты гражданской инфраструктуры в Украине.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 января 2023 в 09:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 28 на 29 января прогремела серия взрывов в Иране, поставляющем РФ беспилотники для атак по Украине".