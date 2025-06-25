«Шахеды» атаковали Харьков: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)

В Харькове один за другим гремят взрывы. Мэр города Игорь Терехов информирует об атаке БпЛА.

Дополнено в 02:32. Четыре удара пришлись по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова. Информации о погибших и пострадавших там нет, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 02:25. В Шевченковском районе Харькова из-за удара БпЛА горит трехэтажное здание, написал Синегубов.

Дополнено в 02:21. В Харькове есть пострадавший из-за таки «Шахедов», сообщил мэр.

«В Киевском районе, в результате обстрела, также получил повреждения незаселенный жилой дом, на месте пожар», — написал Игорь Терехов.

Дополнено в 02:17. На данный момент — без пострадавших, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, попадания зафиксированы по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова. На эту минуту – без пострадавших. Информация по разрушениям уточняется. Профильные службы выехали на осмотр», — написал он.

02:04. «Шахеды» атакуют Харьков, под ударом гражданское предприятие в Киевском районе», — написал мэр.

Взрывы начались около — 01:55, по состоянию на 02:04 их уже было не менее семи.

Атаку подтвердил также начальник ХОВА Олег Синегубов.