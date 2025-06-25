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“Шахеди” атакували Харків: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)

Події 02:32   25.06.2025
Оксана Горун
“Шахеди” атакували Харків: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)

У Харкові один за одним лунають вибухи. Мер міста Ігор Терехов інформує про атаку БпЛА.

Доповнено о 02:32. Чотири удари припали по цивільному підприємству в Київському районі Харкова. Інформації про загиблих та постраждалих там немає, наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 02:25. У Шевченківському районі Харкова через удар БпЛА горить триповерхова будівля, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 02:21. У Харкові є постраждалий внаслідок атаки “шахедів”, повідомив мер.

“У Київському районі, внаслідок обстрілу, також зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці пожежа”, – написав Ігор Терехов.

Доповнено о 02:17. На цей час без потерпілих, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“За попередньою інформацією, влучання зафіксовані по цивільному підприємству в Київському районі Харкова. На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Профільні служби виїхали на огляд”, – написав він.

02:04. “Шахеди” атакують Харків, під ударом цивільне підприємство в Київському районі”, – написав мер.

Вибухи розпочалися близько – 01:55, станом на 02:04 їх уже було не менше ніж сім.

Атаку також підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 02:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові один за одним лунають вибухи. Мер міста Ігор Терехов інформує про атаку БпЛА".