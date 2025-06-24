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Ким Чен Ын строит огромный военный завод для Путина — BILD

Мир 14:34   24.06.2025
Оксана Горун
Ким Чен Ын строит огромный военный завод для Путина — BILD

После уничтожения Украиной во время операции «Паутина» части стратегических бомбардировщиков РФ, россияне могут сделать основную ставку в терроре на баллистику, в частности ракеты от Ким Чен Ына.

Такое предположение сделал в комментарии немецкому изданию BILD глава корейского бюро Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Спор.

«Экспорт оружия в Россию стал для северокорейцев крайне важным источником дохода. […] Так как украинцы вывели из строя часть российских дальнемагистральных бомбардировщиков, с которых Россия запускала свои крылатые ракеты, возможно, что россияне сделают ставку на баллистические ракеты наземного базирования — а северокорейцы поставляют такие ракеты, в частности, свою баллистическую ракету малой дальности KN-23», — цитируют журналисты слова эксперта.

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Американский журнал Newsweek, опираясь на анализ спутниковых снимков компании Planet Labs, информирует, что Ким Чен Ын, по всей видимости, отдал приказ о строительстве крупнейшего оружейного завода Северной Кореи. Работы ведут неподалеку от уже действующего предприятия ВПК. Но новый завод, по оценке издания «должен его затмить».

Строят оружейный завод в Северной Корее
Фото: t.me/BILD_Russian

«По данным министерства обороны Южной Кореи, производство боеприпасов в Северной Корее в прошлом году шло полным ходом; страна поставила российским войскам миллионы снарядов и множество ракет», — отметили в BILD.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 14:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После уничтожения Украиной части стратегических бомбардировщиков РФ, россияне могут сделать основную ставку в терроре на баллистику, в частности ракеты от Ким Чен Ына".