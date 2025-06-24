Ким Чен Ын строит огромный военный завод для Путина — BILD

После уничтожения Украиной во время операции «Паутина» части стратегических бомбардировщиков РФ, россияне могут сделать основную ставку в терроре на баллистику, в частности ракеты от Ким Чен Ына.

Такое предположение сделал в комментарии немецкому изданию BILD глава корейского бюро Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Спор.

«Экспорт оружия в Россию стал для северокорейцев крайне важным источником дохода. […] Так как украинцы вывели из строя часть российских дальнемагистральных бомбардировщиков, с которых Россия запускала свои крылатые ракеты, возможно, что россияне сделают ставку на баллистические ракеты наземного базирования — а северокорейцы поставляют такие ракеты, в частности, свою баллистическую ракету малой дальности KN-23», — цитируют журналисты слова эксперта.

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Американский журнал Newsweek, опираясь на анализ спутниковых снимков компании Planet Labs, информирует, что Ким Чен Ын, по всей видимости, отдал приказ о строительстве крупнейшего оружейного завода Северной Кореи. Работы ведут неподалеку от уже действующего предприятия ВПК. Но новый завод, по оценке издания «должен его затмить».

«По данным министерства обороны Южной Кореи, производство боеприпасов в Северной Корее в прошлом году шло полным ходом; страна поставила российским войскам миллионы снарядов и множество ракет», — отметили в BILD.