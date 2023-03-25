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З 26 березня Україна переходить на літній час: куди переводити стрілки

Суспільство 20:45   25.03.2023
Виктория Яковенко
З 26 березня Україна переходить на літній час: куди переводити стрілки

Переведення годинника на годину вперед відбудеться о 03:00 у неділю, 26 березня.

Таким чином, наступна доба у вихідний день автоматично скоротиться на годину.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 20:45;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переведення годинника на годину вперед відбудеться о 03:00 у неділю, 26 березня.".