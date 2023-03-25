З 26 березня Україна переходить на літній час: куди переводити стрілки
Переведення годинника на годину вперед відбудеться о 03:00 у неділю, 26 березня.
Таким чином, наступна доба у вихідний день автоматично скоротиться на годину.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 20:45;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переведення годинника на годину вперед відбудеться о 03:00 у неділю, 26 березня.".