С 26 марта Украина переходит на летнее время: куда переводить стрелки
Перевод часов на час вперед состоится в 03:00 в воскресенье, 26 марта.
Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически сократятся на час.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 20:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перевод часов на час вперед состоится в 03:00 в воскресенье, 26 марта.".