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С 26 марта Украина переходит на летнее время: куда переводить стрелки

Общество 20:45   25.03.2023
Виктория Яковенко
С 26 марта Украина переходит на летнее время: куда переводить стрелки

Перевод часов на час вперед состоится в 03:00 в воскресенье, 26 марта.

Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически сократятся на час.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 20:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перевод часов на час вперед состоится в 03:00 в воскресенье, 26 марта.".