Вибори в Туреччині. “Повалення Ердогана вже не є чимось немислимим” – ЗМІ

До президентських та парламентських виборів у Туреччині залишилося менше місяця. Вони відбудуться 14 травня. І світові ЗМІ зазначають, що вперше за тривалий час нинішній президент Реджеп Таїп Ердоган може втратити владу.

Повалення президента та його партії ПСР (“Партія справедливості та розвитку”) у травні вже не є чимось немислимим, пише The Guardian. Ердоган вперше за два десятиліття при владі зіткнувся з узгодженим викликом опозиції. Його суперника Кемаля Киличдароглу висунули від коаліції з шести опозиційних партій. Наразі опитування дають Киличдароглу невелику перевагу.

“Голосування є жорстким вибором для турецької громадськості між Ердоганом і можливістю того, що його переобрання призведе до закріплення одноосібного правління, або його опонентами, які пообіцяли переглянути президентську систему та повернути Туреччину до парламентської демократії”, – зазначають у матеріалі британського видання.

Проти Ердогана грає тривала економічна криза та інфляція, а також наслідки недавнього потужного землетрусу. Реакція уряду Туреччини на надзвичайну подію багатьом громадянам видалася млявою та недостатньою. Аналітики високо оцінюють шанси опозиції отримати більшість у турецькому парламенті. А ось боротьба за пост президента залишається напруженою. Втім, не всі опозиціонери оцінюють ситуацію саме так.

“Я вважаю, що нам буде легше перемогти на президентських виборах, ніж на парламентських, – каже депутат турецького парламенту, прихильник Киличдароглу Онурсал Адигюзел. – Два роки тому Киличдароглу не вважали за сильного суперника Ердогана, а зараз він лідирує в опитуваннях. Але перш за все, він людина, яка може принести мир до Туреччини, і він не використовує поляризуючу мову, як Ердоган”.

Турецькі опозиціонери наполягають: суспільство більше не довіряє Ердогану та його партії. При цьому, якщо Ердоган все ж таки виграє президентські вибори, навіть програвши парламентські, коаліція опозиціонерів не зможе провести обіцяні радикальні конституційні реформи. У такому разі беззмінний президент Туреччини намагатиметься сконцентрувати в руках ще більшу владу, прогнозує The Guardian.