Вибори в Туреччині. “Повалення Ердогана вже не є чимось немислимим” – ЗМІ
До президентських та парламентських виборів у Туреччині залишилося менше місяця. Вони відбудуться 14 травня. І світові ЗМІ зазначають, що вперше за тривалий час нинішній президент Реджеп Таїп Ердоган може втратити владу.
Повалення президента та його партії ПСР (“Партія справедливості та розвитку”) у травні вже не є чимось немислимим, пише The Guardian. Ердоган вперше за два десятиліття при владі зіткнувся з узгодженим викликом опозиції. Його суперника Кемаля Киличдароглу висунули від коаліції з шести опозиційних партій. Наразі опитування дають Киличдароглу невелику перевагу.
“Голосування є жорстким вибором для турецької громадськості між Ердоганом і можливістю того, що його переобрання призведе до закріплення одноосібного правління, або його опонентами, які пообіцяли переглянути президентську систему та повернути Туреччину до парламентської демократії”, – зазначають у матеріалі британського видання.
Проти Ердогана грає тривала економічна криза та інфляція, а також наслідки недавнього потужного землетрусу. Реакція уряду Туреччини на надзвичайну подію багатьом громадянам видалася млявою та недостатньою. Аналітики високо оцінюють шанси опозиції отримати більшість у турецькому парламенті. А ось боротьба за пост президента залишається напруженою. Втім, не всі опозиціонери оцінюють ситуацію саме так.
Читайте також: Харків’яни відправили “гуманітарку” постраждалим від землетрусу в Туреччині
“Я вважаю, що нам буде легше перемогти на президентських виборах, ніж на парламентських, – каже депутат турецького парламенту, прихильник Киличдароглу Онурсал Адигюзел. – Два роки тому Киличдароглу не вважали за сильного суперника Ердогана, а зараз він лідирує в опитуваннях. Але перш за все, він людина, яка може принести мир до Туреччини, і він не використовує поляризуючу мову, як Ердоган”.
Турецькі опозиціонери наполягають: суспільство більше не довіряє Ердогану та його партії. При цьому, якщо Ердоган все ж таки виграє президентські вибори, навіть програвши парламентські, коаліція опозиціонерів не зможе провести обіцяні радикальні конституційні реформи. У такому разі беззмінний президент Туреччини намагатиметься сконцентрувати в руках ще більшу владу, прогнозує The Guardian.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вибори в Туреччині. “Повалення Ердогана вже не є чимось немислимим” – ЗМІ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До президентських та парламентських виборів у Туреччині залишилося менше місяця. Вони відбудуться 14 травня. І світові ЗМІ зазначають, що вперше за тривалий час нинішній президент Реджеп Таїп Ердоган може втратити владу".