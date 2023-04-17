Выборы в Турции. «Свержение Эрдогана уже не является чем-то немыслимым» — СМИ
До президентских и парламентских выборов в Турции осталось менее месяца. Они пройдут 14 мая. И мировые СМИ отмечают, что впервые за длительное время нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган может утратить власть.
Свержение президента и его партии ПСР («Партия справедливости и развития») в мае уже не является чем-то немыслимым, пишет The Guardian. Эрдоган впервые за два десятилетия у власти столкнулся с согласованным вызовом оппозиции. Его соперник Кемаль Кылычдароглу выдвинут от коалиции из шести оппозиционных партий. Сейчас опросы дают Кылычдароглу небольшое преимущество.
«Голосование представляет собой жесткий выбор для турецкой общественности между Эрдоганом и возможностью того, что его переизбрание приведет к закреплению единоличного правления, или его оппонентами, которые пообещали пересмотреть президентскую систему и вернуть Турцию к парламентской демократии», — отмечают в материале британского издания.
Против Эрдогана играет затянувшийся экономический кризис и инфляция, а также — последствия недавнего мощного землетрясения. Реакция правительства Турции на чрезвычайное происшествие многим гражданам показалась вялой и недостаточной. Аналитики высоко оценивают шансы оппозиции получить большинство в турецком парламенте. А вот борьба за пост президента остается напряженной. Впрочем, не все оппозиционеры оценивают ситуацию именно так.
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«Я считаю, что нам будет легче победить на президентских выборах, чем на парламентских, — говорит депутат турецкого парламента, сторонник Кылычдароглу Онурсал Адыгюзел. — Два года назад Кылычдароглу не считали сильным соперником Эрдогана, а сейчас он лидирует в опросах. Но, прежде всего, он человек, который может принести мир в Турцию, и он не использует поляризующий язык, как Эрдоган».
Турецкие оппозиционеры настаивают: общество больше не доверяет Эрдогану и его партии. При этом, если Эрдоган все же выиграет президентские выборы, даже проиграв парламентские, коалиция оппозиционеров не сможет провести обещанные радикальные конституционные реформы. В таком случае бессменный президент Турции постарается сконцентрировать в руках еще большую власть, прогнозирует The Guardian.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До президентских и парламентских выборов в Турции осталось менее месяца. Они пройдут 14 мая. И мировые СМИ отмечают, что впервые за длительное время нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган может утратить власть".