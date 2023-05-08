8 мін знайшли піротехніки на автотрасі Київ – Харків – Довжанський
8 протитранспортних мін знаходилися поряд із проїжджою частиною, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
«На автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу міста Балаклія було знайдено 8 протитранспортних мін. Міни були розміщенні майже впритул до проїзної частини. 7 протитранспортних мін знешкодили, 1 – ліквідували на місці», кажуть у відомстві.
Просимо бути уважними на дорогах, звертати увагу на дорожні знаки і в жодному разі не заходити на узбіччя, нагадали шляховики.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 16:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 протитранспортних мін знаходилися поряд із проїжджою частиною, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".