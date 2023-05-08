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8 мін знайшли піротехніки на автотрасі Київ – Харків – Довжанський

Події 16:26   08.05.2023
Оксана Якушко
8 мін знайшли піротехніки на автотрасі Київ – Харків – Довжанський

8 протитранспортних мін знаходилися поряд із проїжджою частиною, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«На автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу міста Балаклія було знайдено 8 протитранспортних мін. Міни були розміщенні майже впритул до проїзної частини. 7 протитранспортних мін знешкодили, 1 – ліквідували на місці», кажуть у відомстві.

Просимо бути уважними на дорогах, звертати увагу на дорожні знаки і в жодному разі не заходити на узбіччя, нагадали шляховики.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 16:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 протитранспортних мін знаходилися поряд із проїжджою частиною, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.".