8 мін знайшли піротехніки на автотрасі Київ – Харків – Довжанський

8 протитранспортних мін знаходилися поряд із проїжджою частиною, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

«На автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський поблизу міста Балаклія було знайдено 8 протитранспортних мін. Міни були розміщенні майже впритул до проїзної частини. 7 протитранспортних мін знешкодили, 1 – ліквідували на місці», кажуть у відомстві.

Просимо бути уважними на дорогах, звертати увагу на дорожні знаки і в жодному разі не заходити на узбіччя, нагадали шляховики.