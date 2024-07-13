У Харкові водій отримав тепловий удар за кермом і з’їхав на узбіччя (відео)
Патрульні допомогли у Харкові водію, який отримав тепловий удар та знепритомнів за кермом.
Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, днями на лінію «102» зателефонував перехожий. Чоловік повідомив, що на його очах авто з’їхало на узбіччя, а у салоні — непритомний водій.
«Уже за лічені хвилини ми були на місці події. У салоні авто перебував чоловік, якого судомило. Патрульні Володимир Жученко, Олена Звєздова та Олександр Бучаченко, не гаючи часу, спробували відчинити авто та викликали «швидку». Через вікно було помітно, що стан чоловіка погіршувався, тож інспектори разом з небайдужими громадянами розбили скло автівки, аби потрапити всередину», – розповіли копи.
Водія ушпиталили.
Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 18:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні допомогли у Харкові водію, який отримав тепловий удар та знепритомнів за кермом.".