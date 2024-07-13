В Харькове водитель получил тепловой удар за рулем и съехал на обочину (видео)
Патрульные помогли в Харькове водителю, который получил тепловой удар и потерял сознание за рулем.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, на днях на линию «102» позвонил прохожий. Мужчина сообщил, что на его глазах авто съехало на обочину, а в салоне — водитель без сознания.
«Уже в считанные минуты мы были на месте происшествия. В салоне авто находился мужчина, которого судорожило. Патрульные Владимир Жученко, Елена Звездова и Александр Бучаченко, не теряя времени, попытались открыть авто и вызвали скорую. Через окно было заметно, что состояние мужчины ухудшалось, так что инспекторы вместе с неравнодушными гражданами разбили стекло автомобиля, чтобы попасть внутрь», — рассказали копы.
Водителя госпитализировали.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, обочина, патрульні, патрульные, тепловой, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 18:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные помогли в Харькове водителю, который получил тепловой удар и потерял сознание за рулем.".