В Харькове водитель получил тепловой удар за рулем и съехал на обочину (видео)

Патрульные помогли в Харькове водителю, который получил тепловой удар и потерял сознание за рулем.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, на днях на линию «102» позвонил прохожий. Мужчина сообщил, что на его глазах авто съехало на обочину, а в салоне — водитель без сознания.

«Уже в считанные минуты мы были на месте происшествия. В салоне авто находился мужчина, которого судорожило. Патрульные Владимир Жученко, Елена Звездова и Александр Бучаченко, не теряя времени, попытались открыть авто и вызвали скорую. Через окно было заметно, что состояние мужчины ухудшалось, так что инспекторы вместе с неравнодушными гражданами разбили стекло автомобиля, чтобы попасть внутрь», — рассказали копы.

Водителя госпитализировали.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области