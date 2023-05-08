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8 мин нашли пиротехники на автотрассе Киев – Харьков – Довжанский

Происшествия 16:26   08.05.2023
Оксана Якушко
8 мин нашли пиротехники на автотрассе Киев – Харьков – Довжанский

8 противотранспортных мин находились рядом с проезжей частью, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«На автомобильной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский вблизи города Балаклея обнаружили 8 противотранспортных мин. Мины находились почти вплотную к проезжей части. 7 противотранспортных мин обезвредили, 1 – ликвидировали на месте», — говорят в ведомстве.

Просим быть внимательными на дорогах, обращать внимание на дорожные знаки и ни в коем случае не заходить на обочину, напомнили дорожники.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 16:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 противотранспортных мин находились рядом с проезжей частью, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".