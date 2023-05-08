8 мин нашли пиротехники на автотрассе Киев – Харьков – Довжанский
8 противотранспортных мин находились рядом с проезжей частью, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
«На автомобильной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский вблизи города Балаклея обнаружили 8 противотранспортных мин. Мины находились почти вплотную к проезжей части. 7 противотранспортных мин обезвредили, 1 – ликвидировали на месте», — говорят в ведомстве.
Просим быть внимательными на дорогах, обращать внимание на дорожные знаки и ни в коем случае не заходить на обочину, напомнили дорожники.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 16:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 противотранспортных мин находились рядом с проезжей частью, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.".